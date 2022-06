Oroscopo domani 28 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 28 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 28 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati Bilancia in questi tre giorni saranno pronti a rivedere molte delle proprie posizioni. Anche dal punto di vista sentimentale c’è qualcosa da discutere.

Amore, il punto sullo Scorpione

Il Sole è favorevole per i nati dello Scorpione: in questi tre giorni potete vivere delle belle emozioni. L’amore si risveglia: sarà un luglio di sentimenti ritrovati!

Amore, il punto sul Sagittario

Il cielo chiede un po di attenzione al Sagittario a livello sentimentale. Chi si è sposato da poco deve abituarsi all’idea, il partner dovrà mostrarsi meno ansioso.

Oroscopo domani, lavoro: stelle convincenti per Bilancia

Secondo l’oroscopo domani, per la Bilancia le stelle sono convincenti anche per quanto riguarda il lavoro. Giove continua a consigliare rappacificazioni piuttosto che vertenze.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Dal punto di vista professionale potrebbe esserci qualche ritardo per lo Scorpione. Il 29 e il 30 muovetevi e ascoltate le proposte che arriveranno.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Le stelle del Sagittario sono convincenti per quanto riguarda l’attività professionale. Giove è sempre in buon aspetto. Arriverà una risposta positiva.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la Bilancia rimane quel senso di stanchezza e fatica sopratutto negli ultimi due giorni di giugno. Piano piano si recupera da luglio.

Salute, il punto sullo Scorpione

Le prime giornate di luglio potrebbero essere faticose per lo Scorpione. Lo stress potrebbe essere forte, evitate qualsiasi tipo di appesantimento.

Salute, il punto sul Sagittario

Giove è in aspetto buono per il Sagittario: questo è un elemento di buona fortuna e buona salute. Oroscopo valido che porta concentrazione e lucidità mentale.











