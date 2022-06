Oroscopo domani 28 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 28 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, martedì 28 giugno 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, per il Cancro gli amori possono tornare molto convincenti. L’imminente mese di luglio reca opportunità.

Amore, il punto sul Leone

La passionalità non manca al segno zodiacale del Leone visto il transito impetuoso di Venere, che a breve diventerà più positivo. Un persona conosciuta da poco potrebbe diventare qualcosa di più, anche i rapporti in crisi possono essere recuperati.

Amore, il punto sulla Vergine

Venere in quadratura potrebbe limitare la voglia di amare della Vergine. In questo periodo siete stanchi delle solite cose e delle solite facce.

Oroscopo domani, lavoro: il Cancro rafforzato dalla Luna

Per tre giorni la Luna attraverso il segno Cancro: è un elemento di forza che in parte vi libera di alcune preoccupazioni.

Lavoro, il punto sul Leone

La spinta positiva dei piante continua anche nel mese di luglio per il Leone. Molti però si ritrovano a fare lavori stressanti o con persone che gradiscono poco.

Lavoro, il punto sulla Vergine

In questo periodo la Vergine deve dedicarsi a situazioni già conosciute, senza sperimentare cose che potrebbero portare solo stress e agitazione.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro negli ultimi due mesi hanno avuto qualche problema fisico. Adesso le cose migliorano, ma dovete occuparvi un po’ più di voi stessi.

Salute, il punto sul Leone

Le stelle sono positive per il Leone, ma la situazione generale porta qualche tensione di troppo: giornate complesse, meglio fare tutto con calma.

Salute, il punto sulla Vergine

In questo periodo i nati sotto il segno della Vergine sono molto nervosi: avete Mercurio contrario e c’è una grande confusione mentale.











