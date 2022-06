Oroscopo domani 28 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 28 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 28 giugno 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 28 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Le stelle sono interessanti in amore per il Capricorno. Qualche problema di troppo nelle coppie di lunga data, i cuori solitari devono stare attendi alle relazioni occasionali.

Oroscopo domani 28 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Amore, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani, ci sono delle perplessità in amore per l’Acquario: non sarà una crisi ma grave, ma più che altro una certa noia. Venere e Mercurio sono favorevoli per gli incontri occasionali.

Amore, il punto sui Pesci

Qualche dubbio in amore per i Pesci: state attenti con gli ex e soprattutto se ci sono dei rapporti in cui non vi sentite capiti. Cercate di pensare a quello che funziona.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno con Giove contrario

Il Capricorno sta lavorando con Giove contrario e non tutto sembra funzionare come dovrebbe. In questo momento è meglio essere pazienti.

Oroscopo domani 28 giugno: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Lavoro, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, torna la creatività per l’Acquario. Un po’ difficoltà e stanchezza nei primi giorni di luglio. Attenzione a Gemelli e Leone sul lavoro.

Lavoro, il punto sui Pesci

I progetti che i Pesci hanno iniziato tra gennaio e febbraio possono andare in porto in questa seconda parte dell’anno. Il Sole è favorevole.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Nervosismo che abbonda per il Capricorno, colpa della Luna in opposizione. Cercate di rilassarvi e di stare in compagnia di persone che vi vogliono bene.

Salute, il punto sull’Acquario

L’Acquario deve prendersi cura di denti e articolazioni. Avete molta voglia di fare, ma questo comporta un po’ di stress in più.

Salute, il punto sui Pesci

In questi giorni i Pesci devono rafforzare il loro organismo. Cercate di ritrovare una buona armonia con l’ambiente che vi circonda.











© RIPRODUZIONE RISERVATA