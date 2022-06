Oroscopo domani 28 giugno: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Oroscopo domani 28 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Come sarà la giornata di domani, martedì 28 giugno per tutti i segni zodiacali? Chi tra di loro riuscirà ad avere un ultimo giorno di primavera, prima del solstizio d’estate all’insegna del successo in amore, in salute e sul lavoro e chi invece dovrà aspettare la posizione delle stelle favorevole per intraprendere nuovi percorsi? A rispondere a queste domande ci ha pensato Paolo Fox con il suo oroscopo di domani.

INDICE

Oroscopo domani 25 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e...

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Per i nati sotto il segno dell’Ariete la giornata di martedì sarà un po’ frastornata. La seconda parte della settimana sarà bella per le relazioni d’amore.

Oroscopo domani 25 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Amore, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro devono affrettarsi a risolvere un piccolo problema familiare o personale entro giovedì: è meglio chiarire tutto quello che non va.

Amore, il punto sui Gemelli

Venere nel segno non può che essere un vantaggio per i Gemelli: riuscirà a far parlare le coppie che non hanno più ragione di esistere ma può anche chiarire eventuali malintesi nella coppia.

Oroscopo domani, lavoro: qualche contrasto per i Gemelli

Sul lavoro, i nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero entrare in contrasto con l’ambiente. Da giovedì sera, invece, si riparte.

Oroscopo domani 25 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Lavoro, il punto sul Toro

Queste stelle così faticose determinano grandi successi per il Toro ma anche molta tensione nervosa. Potete mettere in cantiere buone idee.

Lavoro, il punto sui Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli vivono una vera liberazione. Per chi lavora grazie alla creatività questo sarà un periodo di rilancio. Mercurio e Venere sono in aspetto buono insieme a Giove e Marte.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Per i nati sotto il segno dell’Ariete l’ottimo aspetto di Giove ha potere di rafforzare la salute. Le cure che partono in questa settimana riusciranno a farvi stare meglio.

Salute, il punto sul Toro

Secondo Paolo Fox, il Toro ha Saturno contro che genera molto stress: cercate di non esagerare con le prese di posizione molto nette.

Salute, il punto sui Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli devono cercare di non alimentare le tensioni soprattutto se hanno a che fare con Bilancia e Cancro. Dovete ritrovare tranquillità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA