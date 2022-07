Oroscopo domani 28 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 28 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Ora che la stagione televisiva si è conclusa il celebre astrologo Paolo Fox condivide, attraverso la sua app “Astri”, previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 28 luglio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Nei prossimi giorni l’Ariete deve far vincere l’amore. Attenzione solo ai piccoli problemi di carattere familiare, dispiacere o problemi con i fratelli.

Amore, il punto sul Toro

Periodo stimolante in amore per il Toro. Anche se ci sono state delle crisi ora potete recuperare molto bene. Periodo importante per chi cerca l’anima gemella.

Amore, il punto sul Gemelli

Tra giovedì e venerdì sono favoriti ci contatti per i Gemelli. Molto importante per le relazioni d’amore questo cielo e ancora di più il mese di agosto.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, pazienza fino a metà mese

In questo perdio l’Ariete non sta con le mani in mano, avete voglia di ripartire e di affermarvi anche se potreste dover combattere contro qualche evento negativo.

Lavoro, il punto sul Toro

Secondo l’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Toro giovedì e venerdì sono due giornate da vivere con prudenza, perché si rischia di dire troppo. Sul lavoro bisogna accettare piccolo compromessi.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Per i nati dei Gemelli torna una bella reattività tra giovedì e venerdì. Siete il segno della parola, dell’azione e della comunicazione. Giove favorevole aiuta a risolvere le questioni legali.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

I nati sotto il segno dell’Ariete si trovano in una condizione di grande tensione interiore, cercate di lasciarvi alle spalle i danni del passato

Salute, il punto sul Toro

Cosa dicono le stelle per quanto riguarda la salute del Toro? Chi ha iniziato delle cure nel corso degli ultimi mesi noterà un miglioramento eccellente.

Salute, il punto sul Gemelli

Fino a sabato per i nati sotto il segno dei Gemelli ci sarà una grande fora e sopratutto una grande voglia di rimettersi in gioco.











