Oroscopo domani 28 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 28 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 28 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per i nati sotto il segno della Bilancia c’è sempre questo aspetto di Venere contraria, legato alla vita sentimentale che porta emozioni e situazioni da chiarire.

Amore, il punto sullo Scorpione

In amore lo Scorpione gode della protezione di Venere nelle prossime 48 ore, ma qualche discorso potrebbe risultare poco chiaro: massima prudenza.

Amore, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario sarà un giovedì baciato dalla buona posizione della Luna, del Sole e di Mercurio. Queste novità potrebbero anche coinvolgere l’amore. Le stelle miglioreranno ulteriormente ad agosto.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia con Giove dissonante

Come procede il lavoro per la Bilancia? Giove dissonante parla sempre di cautela con i soldi. Probabile che alcune riposte arrivino in ritardo, Scelte e collaborazioni in revisione.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Nell’ambito del lavoro la situazione dello Scorpione è variabile: c’è chi può andarsene sbattendo la porta e chi no. Nel secondo caso siate molto pazienti.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Nelle prossime 48 ore i nati sotto il segno del Sagittario si renderanno conto che ci sono delle idee vincenti. Avere Sole e Giove favorevoli significa poter programmare qualcosa di buono.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Nei prossimi giorni la Bilancia non avrà il cielo complicato di martedì e mercoledì quindi è possibile recuperare. Fate un po’ di chiarezza nella vita privata.

Salute, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione hanno conosciuto diversi momenti di stanchezza in questa settimana, fatica che potrebbe un po’ aumentare nelle prossime 48 ore.

Salute, il punto sul Sagittario

Il Sagittario arriva da una settimana vissuta in modo frenetico: venerdì e sabato potranno essere sfruttati per un ritaglio di tempo per stare meglio.











