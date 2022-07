Oroscopo domani 28 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 28 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 28 luglio 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Venere passa nel segno del Cancro e l’amore torna protagonista. Se ci sono delle situazioni sentimentali che non funzionano ci sarà il desiderio di metterle a posto.

Amore, il punto sul Leone

È un cielo importante per tutti i Leone che vogliono ritrovare stabilità in amore. Le stelle sono già positive ma ad agosto, con Venere nel segno, avrete di più.

Amore, il punto sulla Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine è favorevole e parla di amori che nascono in questo periodo e anche di situazioni che possono portare lontano.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro con Giove contrario

Per il Cancro è tempo di fare una scelta di lavoro, vorreste più libertà di azione. Ma con Giove contrario al momento non è possibile ottenere quello che desiderate

Lavoro, il punto sul Leone

La Luna tocca il segno zodiacale del Leone: la misura del vostro successo non è quella che si legge in questo cielo di luglio ma entro la fine dell’anno troverete una soluzione alle situazioni in sospeso.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Probabile che il segno della Vergine adesso stia cercando un più ampio margine di azione o comunque voglia rivendicare quanto vale nell’ambito del lavoro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Cancro risentono di qualche squilibrio a livello psicofisico. Ottimo recupero da domenica.

Salute, il punto sul Leone

Per il Leone è meglio evitare stress e situazioni che generano inutili preoccupazioni. Attenzione alle troppe cose da fare, delegate qualcosa!

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono approfittare della fine del mese per fare una piccola vacanza per ricaricare un po’ le energie.

