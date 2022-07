Oroscopo domani 28 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 28 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 28 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Venere opposta crea dei dubbi in amore per i nati del Capricorno, anche nelle coppie che si amano. Domenica sarà una giornata migliore, conviene stare più vicini.

Amore, il punto sull’Acquario

L’Acquario vorrebbe vivere un sentimento libero senza costrizioni. È un momento eccitante per chi è ancora solo o in cerca di una storia speciale, valido anche per cancellare qualche recente delusione.

Amore, il punto sui Pesci

Venere aiuta la nascita di un nuovo amore per i Pesci. L’unico rischio per i single è di non mettersi in gioco: date spazio solo alle persone che meritano la vostra attenzione.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno molto stabile

Come procede il lavoro per il Capricorno? Le promesse possono essere mantenute, ma aspettatevi qualche ritardo. Le polemiche non saranno in grado di rovinare la vostra stabilità.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Sul lavoro i nati sotto il segno dell’Acquario devono fare molta attenzione ai soldi: meglio fare un prospetto di tutto ciò che entra ed esce.

Lavoro, il punto sui Pesci

Questo periodo aiuta i nati sotto il segno dei Pesci che hanno un contenzioso aperto. Sono favorite le trattative. Non manca la voglia di farsi valere e di emergere.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Le giornate di metà settimana sono state molto impegnative per il Capricorno. Sabato sarà una giornata molto interessante per recuperare in fretta.

Salute, il punto sull’Acquario

In questi due giorni l’Acquario può essere un po’ troppo preso dagli eventi o sentirsi molto stanco. Bisogna cercare di placare questa tensione interiore.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo domani, le prossime giornate porteranno un po’ di tensione per i nati sotto il segno dei Pesci. Nel weekend l’uomo sarà un po’ altalenante.











