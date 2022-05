Oroscopo domani 28 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni per amore e lavoro

Oroscopo domani 28 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, sabato 28 maggio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Questo momento porta ai nati sotto il segno dell’Ariete maggiore serenità e desiderio. MA ci sono ancora delle questioni sospese in amore, che vanno affrontare con calma e pazienza. Ma ricordate che siete già avviati su un cammino sereno. Tra i nati sotto il segno del Toro c’è chi si è fidato troppo di qualcuno che invece non meritava questa fiducia: qualcuno si pente di questo e ha intenzione di recuperare la situazione in qualche modo. Via libera all’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli: in molti stanno vivendo una rinascita sentimentale, soprattutto chi è da poco uscito da una separazione.

Oroscopo domani, lavoro: opportunità in più per il Toro

L’Ariete si trova al centro dell’attenzione delle stelle, ma dovete agire se volete vedere dei risultati: dipende solo da voi se volete passare all’azione, oppure giocare ancora in difesa. Il buonsenso è importante in questo momento per i nati sotto il segno del Toro, ma potrebbero anche esserci qualche opportunità in più. Portate aventi progetti a lunga scadenza. Questo è un fine settimana importante per i Gemelli: la Luna sarà nel segno in questo sabato e c’è anche una grande voglia di fare. Avete tante cosa da fare e tante cose da portare avanti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

L’Ariete può vivere alla grande la giornata di domani, sabato 28 maggio, e anche quella di domenica. Se invece non sentite questa sensazione di forza, probabilmente vi siete fermati un po’ troppo a riflettere. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il fine settimana aiuta il Toro recuperare e la giornata di sabato porta belle emozioni per chi vuole mettersi in gioco. In questo fine settimana i Gemelli devono circondarsi di persone simpatiche con cui divertirsi e rilassarsi, senza pensare troppi agli impegni della prossima settimana.











