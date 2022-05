Oroscopo domani 28 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 28 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Vergine

Cosa riservono le stelle per la giornata di domani, sabato 28 maggio? Tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per quanto riguarda l’amore, la Bilancia vive un momento un po’ pesante: cercate di non arrovellarvi troppo e lasciatevi scivolare le cose addosso. Se c’è una persona che interessa lo Scorpione questo è un momento importante per farsi avanti. Per alcuni l’amore sarà esclusivo e sono mesi importanti per chi vuole definire il rapporto di coppia. Le stelle sono favorevoli al Sagittario e si può anche vivere una bella passione. Condividete con le persone care progetti e valutazioni sul futuro.

Oroscopo domani, lavoro:

Fine settimana migliore per la Bilancia ma con qualche preoccupazione da risolvere, anche perché Giove è contrario. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la Luna è ancora un po’ strana per lo Scorpione. Cercate di mantenere comunque la calma, anche perché poi domenica le cose andranno meglio. Molti Sagittario hanno un nuovo percorso da seguire, oppure un progetto in mente. Le uniche difficoltà possono essere legate a un cambiamento drastico.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Bilancia ha abbracciato una nuova filosofia: non pensare alle cose negative, ma solo a ciò che di bello c’è da fare. Da tempo lo Scorpione è accompagnato da un costante nervosismo: il weekend è il momento migliore per staccare da ansie e stress, per godere un po’ di sano relax. La giornata di domenica sarà migliore rispetto a quella di sabato per i nati sotto il segno del Sagittario. Nel complesso, però, vi trovate in un periodo di recupero.

