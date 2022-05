Oroscopo domani 28 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 28 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, sabato 28 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 28 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Oggi il Capricorno ha una bella chiarezza e questo basta anche per gli altri. In amore piano piano con la fine del mese di maggio si recupera. Un rapporto d’amore chiede conferma all’Acquario: non prendete troppo tempo e non tirate troppo la corda con il partner. Questo è un buon periodo per i Pesci per ritrovare serenità. Amicizie importanti con Capricorno e Scorpione, qualche dubbio con Gemelli e Sagittario. Segui comunque la tua strada, anche in amore.

Oroscopo domani 28 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni per amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro:

La giornata di domani, sabato 28 maggio, sarà migliore per i nati sotto il segno del Capricorno che arrivano da una settimana di conflitti o di risposte che non sono arrivate. Non amate molto le mezze misure. Giornata un po’ strana per l’Acquario: c’è chi ha intenzione di fare delle cose, ma il destino ne sceglie altre. Cercate di essere più diplomatici e di mascherare la vostra insofferenza. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i Pesci devono sfruttare al meglio questa giornata di sabato, senza alimentare polemiche più difficili da sanare domenica, quando dal pomeriggio la Luna tornerà in aspetto critico.

Oroscopo Paolo Fox weekend 28-29 maggio/ Gemelli in ripresa, Cancro polemico...

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, e stelle sono un po’ nervose e agitano l’animo del Capricorno: circondatevi di persone che ci aiutano a mantenere la calma, senza atteggiamenti di sfida inutili. Da domenica l’Acquario può contare su una bella Luna liberatoria: nella seconda parte della giornata ci sarà un recupero. La settimana è stata carica di stress per i nati sotto il segno dei Pesci, nervosi e tesi: in questo fine settimana scegliete di rilassarvi, tra natura e divertimento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA