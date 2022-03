Oroscopo domani 28 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Previsioni: amore, lavoro

Oroscopo domani 28 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Con l’arrivo della primavera 2022 e le nuove congiunzioni astrali, Paolo Fox traccia il rinnovo del consuetudinario appuntamento dell’oroscopo domani, relativo alla giornata di martedì 28 marzo 2022, per i 12 segni dello Zodiaco. Le previsioni astrali dell’astrologo superstar giungono tra le pagine di Di più magazine e si parte con l’Ariete: Con la favorevole posizione di Sole e Mercurio che si uniscono alla congiunzione astrale in ottimo aspetto di Venere, si preannuncia un periodo interessante per le relazioni, gli incontri occasionali e le collaborazioni. Importante sarà assumere l’atteggiamento giusto rispetto alle novità che si presentano, per i nati sotto il segno.

Oroscopo domani 27 marzo 2022: Sagittario Capricorno Acquario Pesci / Amore e salute

L’oroscopo domani a cura di Paolo Fox passa poi al Toro: La Luna in aspetto dissonante potrebbe provocare dei grattacapi da non sottovalutare, soprattutto nella sfera legata all’amore e ai sentimenti e per voi sarà importante cercare di non mantenere la calma. La prudenza è la parola d’ordine, a scanso di situazioni di rischio che possano compromettere diversi aspetti della vita, come le discussioni che possono farvi perdere l’equilibrio.

Oroscopo domani 27 marzo 2022: Leone, Scorpione, Bilancia e Vergine/ Amore e salute

Gemelli e Cancro: cosa prevede l’Oroscopo domani 28 marzo di Paolo Fox

Si passa poi al segno dei Gemelli: Si prospetta un ottimo inizio di settimana per i nati sotto il segno, con Sole, Marte, Venere e Mercurio in ottimo aspetto e pronti a sostenervi in tutte le faccende e situazioni che vi vedono protagonisti, dal lavoro all’amore, passando per il benessere in generale.

Infine, in chiusura della prima quartina dei 12 segni dello Zodiaco, secondo l’oroscopo domani a cura di Paolo Fox, , Cancro: Per i nati sotto il segno il periodo non è dei migliori: la Luna, che è l’astro dominante del segno sarà ancora in aspetto sfavorevole, e se non prestate attenzione potreste rischiare situazioni compromettenti anche in famiglia. Dovreste trovare il giusto equilibrio, vivendo la vita con spensieratezza, gettandovi alle spalle il vostro essere cervellotici.

Oroscopo domani 27 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA