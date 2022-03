Oroscopo domani 28 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Previsioni amore, lavoro

Oroscopo domani 28 marzo 2022: quali sono i segni top, tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Con l’arrivo della primavera 2022 e le nuove congiunzioni astrali che si delineano per i segni dello Zodiaco, Paolo Fox traccia il rinnovo del consuetudinario appuntamento dell’oroscopo domani, relativo alla giornata di martedì 28 marzo 2022, per gli appassionati fruitori dei consigli delle stelle e circa quanto concerne il lavoro e gli affari, l’amore e gli affetti, passando per la salute e il benessere.

Le previsioni astrali dell’astrologo superstar, Paolo Fox, dell’oroscopo domani lunedì 28 marzo, giungono tra le pagine di Di più magazine e si parte dalla seconda quartina dei 12 segni zodiacali (dopo la prima quartina Ariete…), con il Leone: Con Luna e Venere in aspetto dissonante, potreste riscontrare problemi anche dovuti ai continui sbalzi d’umore, in primis nella gestione degli affetti, come i rapporti di amicizia e d”amore, Il consiglio dell’oroscopo domani di Paolo Fox è quello di dare un freno alle emozioni altalenanti, e lasciare spazio alle garanzie su cui potete fare affidamento nei rapporti generale. In ogni caso, soprattutto per ciò che concerne il lavoro e gli affari, c’è voglia di fare programmi in vista del futuro, e ad appoggiarvi ci sono le stelle.

Spazio alla Vergine secondo l’oroscopo domani 28 marzo a cura di Paolo Fox: negli ultimi tempi i nati sotto il segno si sono sentiti schiacciati da un peso insostenibile, per via di Mercurio in aspetto dissonante: ma a partire dal 28 marzo 2022 i nati sotto il segno si sentiranno liberati da alcune questioni spinose, che oggi sembrano aver dato ampio spazio ad un cielo sereno, dopo le nuvole che vi annebbiavano la vista in prospettiva del futuro. Con calma si riuscirà a trovare la chiave di risoluzione per delle questioni rimaste irrisolte in lavoro e negli affari, il che chiaramente segnerà una svolta di tranquillità per voi a beneficio del benessere in generale.

L’oroscopo domani a cura di Paolo Fox, poi, passa a tracciare le previsioni per i nati sotto il segno della Bilancia: Sono in arrivo dei picchi di soddisfazioni in diversi aspetti della vita. A partire da questo martedì 28 marzo 2022 fino al weekend in arrivo, potrete contare sulla congiunzione astrale in ottimo aspetto della Luna, che vi permetterà di ottenere una rivincita e di sorridere, il che vi farà gettare alle spalle giorni segnati dal cielo oscurato dalle nuvole dei casi irrisolti. Questo, per l’oroscopo domani di Paolo Fox, è il momento ideale per il recupero in generale dell’equilibrio personale, che vi conduce a uno status di tranquillità a livello di benessere. Il consiglio è quello di non procrastinare questioni lasciate in sospeso, anche perché soprattutto nel mese di maggio 2022 potrebbe risultare più complesso trovare le giuste soluzioni.

Per lo Scorpione, con l’oroscopo domani a cura di Paolo Fox, i nati sotto il segno sono avvertiti: i sette giorni in corso non risulteranno edificanti per voi, ci si sentirà un po’ giù di corda, specialmente nella sfera sentimentale, in amore così come in famiglia, e non vi siete ancora ripresi del tutto. Alcuni, tra i nati sotto il segno, si sentiranno demotivati per mancanza di stimoli. Bisognerà recuperare l’entusiasmo di cui sentite nostalgia. Le stelle, del resto, non possono dirsi favorevoli per voi. Ciò nonostante, non dovrete demordere, perché con l’arrivo di Aprile Venere si dirà in ottimo aspetto tra le congiunzioni astrali e vi darà il giusto sprint per risolvere le questioni irrisolte, soprattutto quelle di carattere amoroso, e non solo di lavoro e benessere.











