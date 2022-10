Oroscopo domani 28 ottobre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 28 ottobre 2022: da Ariete a Vergine

Per la giornata di domani, venerdì 28 ottobre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete che a inizio messe hanno vissuto un momento no, ora sono più passionali cercate di recuperare il tempo perduto – per impegni di lavoro o personali – con la persona amata. L’opposizione di Venere crea qualche tensioni in amore per i nati sotto il segno del Toro. Non riuscite a stare accanto al vostro partner come vorreste: siete troppo presi dalle questioni pratiche. Qualche problema con un ex.

Amore, il punto su Gemelli e Cancro

In questo momento il segno dei Gemelli deve parlare con molta chiarezza, soprattutto in amore. Se ci sono due storie nella vostra testa dovete fare molta attenzione. Come procede l’amore per i nati sotto il segno dei Cancro? Se una storia è finita perché davvero non c’è più possibilità di recupero, la nuova posizione di Venere indicherà la necessità di dimenticare e ripartire da zero.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Anche allontanare una persona può portare un senso di liberazioni per il segno del Leone. Se invece siete alla ricerca di una persona da amare avete due mesi di tempo per allargare le vostre conoscenze. In questi periodo i nati sotto il segno della Vergine non devono essere troppo caustici o polemici: l’amore comporta ancora qualche dubbio o più semplicemente delle discussioni.

Oroscopo domani, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno grandi progetti: non perdete la speranza, quello che avete in mente può ancora realizzarsi. Ci vorrà tutto il vostro impegno. Il segno del Toro si troverà di fronte a una decisione piuttosto delicata che richiederà tutta la vostra concentrazione. Purtroppo solleverete qualche polemica pur non volendo.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

A inizio settimana il segno dei Gemelli ha dovuto affrontare problemi di tipo finanziario o ritardi. La creatività è favorita, ma ci vuole pazienza. La vita lavorativa è sempre più impegnativa per il segno del Cancro: la situazione richiede grande impegno da parte vostra, grazie anche al transito favorevole di Marte.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone sono molto interessanti le possibilità di avanzamento che possono essere progettate fin da subito. Se cercate un’attività più soddisfacente è un buon momento per darsi da fare. Questo è un periodo di grande vantaggio e sperimentazione per i nati sotto il segno della Vergine. Evitate, però, di programmare cambiamenti che possono creare problemi finanziari.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete stanno recuperano terreno anche dal punto di vista fisico, settembre ha lasciato qualche strascico. Cercate di liberarvi dallo stress. Le stelle provocano momenti di forte nervosismo per il segno del Toro. Cercate di evitare gli sforzi inutile e di prendere tutto più alla leggera.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

In questo momento il segno dei Gemelli deve evitare di tirare troppo la corda: gli scontri inutili, in amore o sul lavoro, possono rivelarsi deleteri per fisico e mente. Spesso i nati sotto il segno del Cancro non si accorgono di mettere a dura prova il proprio fisico. Se fate un lavoro stressante la schiena e la cervicale diventano il vostro punto debole.

Salute, il punto su Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Leone sono sotto stress: cercate di fermarvi e di non fare le ore piccole, il sonno è spesso la cura migliore. Anche il segno della Vergine ha accumulato molto stress nelle ultime settimane: non sarà facile recuperare in pieno la forma fisica e soprattutto quella nervosa.











