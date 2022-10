Oroscopo domani 28 ottobre 2022: da Bilancia a Pesci/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 28 ottobre 2022: da Bilancia a Pesci

Come sarà la giornata di domani, venerdì 28 ottobre, per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione italiana rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

La Bilancia deve lasciarsi il passato alle spalle, soprattutto se questo frena i vostri desideri in amore. Venere inaugura una situazione più intensa sotto il profilo dei sentimenti e tutto sarà recuperabile. La vita affettiva dello Scorpione è in rinascita grazie alla presenza di Venere nel segno! Le coppie possono anche mettere in cantiere un progetto importante per i prossimi mesi.

Amore, il punto su Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il segno del Sagittario? È importante ritrovare una certa stabilità. Molti nati del segno sono stati in bilico tra due relazioni oppure hanno vissuto una crisi con il partner. Attenzione agli scontri con Pesci e Gemelli. Il Capricorno deve stare molto attento ai rapporti con Bilancia e Ariete. Venere torna favorevole, ma all’inizio del mese i sono stati contrasti che non avete ancora del tutto superato.

Amore, il punto su Acquario e Pesci

L’Acquario deve ricordare che non è con le discussioni che si risolvono le questioni, soprattutto in amore. I nuovi incontri possono essere divertenti, ma vanno valutati gradualmente per quello che sono. Per il segno dei Pesci è un periodo di grandi scelte che può riguardare anche l’amore. I più favoriti sono i giovani, quelli che non hanno ancora una persona accanto. Chi è in coppia, tende a voler discutere un po’ troppo con il partner.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia e Scorpione

In questo periodo i nati sotto il segno della Bilancia sono un po’ amareggiati: avrebbero voluto fare o ottenere qualcosa di più. Se avete dei programmi in mente non scoraggiatevi al primo imprevisto. Il lavoro procede meglio per il segno dello Scorpione, ma bisognerà affrontare e capire cosa è cambiato nell’ultimo periodo. Avete più coraggio per affrontare determinate situazioni.

Lavoro, il punto su Sagittario e Capricorno

Il Sagittario deve ricorrere a un po’ di astuzia per risolvere qualche problema. Le stelle favoriscono l’arrivo di notizie importanti. Il periodo fino a dicembre sarà interessante. In questo periodo il Capricorno deve stare molto attento: probabile che un accordo o un contratto sia rimesso in discussione. Cambiamenti nell’aria, che portano anche un po’ di stress.

Lavoro, il punto su Acquario e Pesci

Per l’Acquario è arrivato il momento di mettere in chiaro tanto sospesi, ma attenzione alle questioni di soldi. Alcuni progetti non riescono a procedere proprio per questo motivo. Per i nati sotto il segno dei Pesci le stelle prevedono cambiamenti di lavoro, di ufficio e novità sempre che voi abbiate voglia di cercare. C’è una bella condizione anche per i lavoratori autonomi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia devono imparare a volersi più bene. Anche se c’è qualche agitazione di troppo, sul piano psicofisico si annunciano miglioramenti. I nati sotto il segno dello Scorpione avranno molto da recuperare, per alcuni sarà necessario iniziare una cura, sempre sotto consiglio del medico. Si consiglia di dormire il più possibile.

Salute, il punto su Sagittario e Capricorno

Giornate migliori in arrivo per i nati sotto il segno del Sagittario. Per quanto riguarda l’alimentazione e lo stile di vita si consiglia ordine e disciplina. Evitate le distrazioni. Il segno del Capricorno sta accumulando stress: è sempre più evidente che avete bisogno di riposare e di rimettervi in pace con il mondo.

Salute, il punto su Acquario e Pesci

I nati sotto il segno dell’Acquario sono in forma fisicamente, ma devono comunque difendersi dai piccoli malesseri stagionali e dalle tensioni in agguato. I nati sotto il segno dei Pesci possono sfruttare questo periodo per liberarsi dello stress che hanno accumulato nell’ultimo periodo. Si consiglia attività fisica e una sana alimentazione.











