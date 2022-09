Oroscopo domani 28 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 28 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 28 settembre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Sono sotto torchio i rapporti d’amore dell’Ariete con Venere opposta dal 29 settembre, possono uscire allo scoperto dettagli trascurati che adesso assumono un ruolo fondamentale.

Amore, il punto sul Toro

Come procede l’amore per il segno del Toro? Quando il cielo è così stimolato non si possono escludere amore, passione ma anche gelosia. Attenzione il 29 settembre.

Amore, il punto sul Gemelli

La situazione sentimentale dei Gemelli non è ancora serena ma ci sono segnali di una possibile ripresa del dialogo, dove il rapporto sta vivendo una crisi.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, attacchi dall’esterno

Se ci saranno attacchi dall’esterno, i nati sotto il segno dell’Ariete non devono prendersela più di tanto in quanto con Giove nel segno saranno capaci di reagire e agire al meglio.

Lavoro, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro devono scegliere la strada più vicina alle loro aspirazioni ed elaborare una nuova strategia. Domani, mercoledì 28 settembre, la Luna sarà in aspetto conflittuale.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Belle novità in arrivo per i nati sotto il segno dei Gemelli che stanno cercando un nuovo lavoro. Facendo adesso richieste precise a ottobre possono già arrivare valide risposte.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Per l’Ariete l’inizio della settimana si è rivelato faticoso. Ma avrete l’energia necessaria per portare a compimento le cose che vin interessano.

Salute, il punto sul Toro

La gola è un punto debole dei nati sotto il segno del Toro. Sfruttate la fine del mese per recuperare un po’ di energia fisica. Nella seconda parte della settimana sentirete il bisogno di dormire a lungo.

Salute, il punto sul Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli sono in arrivo belle novità, grazie all’ingresso di Venere in un segno amico dal 29 settembre. Il tono migliora, ma un po’ di nervosismo persiste.











