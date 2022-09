Oroscopo domani 28 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 28 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 28 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come procede l’amore per il segno della Bilancia? Venere nel segno permette di chiarire alcune situazioni d’amore. Se una storia non è quella giusta si può voltare pagine senza soffrire più di tanto.

Amore, il punto sullo Scorpione

Questa è una settimana fluida per i sentimenti dello Scorpione, con un picco massimo venerdì 30 settembre. Possibili rappacificazioni anche in caso di scontri eccessivi.

Amore, il punto sul Sagittario

In questo periodo per il Sagittario diventano più leggeri i rapporti con la famiglia che riservano anche sorpresa inaspettate. Il nuovo aspetto di Venere, dal 29 settembre, chiede di ripartire da zero.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia, in arrivo belle sorprese

In questo periodo i nati sotto il segno della Bilancia sono convinti di non farcela: c’è ancora tempo, le belle sorprese sono in agguato!

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Tra i nati sotto il segno dello Scorpione c’è chi è più ansioso del solito perché in attesa di un cambiamento che dovrà avvenire entro la primavera del prossimo anno.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Come procede il lavoro per il Sagittario? Per quanto riguarda gli affari e lavori di contatto le giornate di questa settimana contengono elementi di grande soddisfazione.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia deve recuperare buonsenso e ottimismo. Ci sarà anche un bel miglioramento dal punto di vista fisico nei prossimi giorni.

Salute, il punto sullo Scorpione

Se i nati sotto il segno dello Scorpione hanno risentito di problemi nel corso degli ultimi mesi ora possono sperare in soluzioni e novità.

Salute, il punto sul Sagittario

Periodo di grande stanchezza per il Sagittario a causa delle tante cose da fare. Cercate di liberare il corpo e la mente dalle emozioni negative.











