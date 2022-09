Oroscopo domani 28 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 28 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cosa prevedono le stelle per domani, mercoledì 28 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà contare sul favore delle stelle per vivere una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare su stelle più favorevoli? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Cancro? Forse qualcuno che avete amato partirà, ma non è detto che tu non possa incontrarlo ancora.

Amore, il punto sul Leone

Anche se il Leone non ha trovato l’anima gemella, in questo periodo può assaporare un ritrovato equilibrio personale, che vdà sicurezza e aumenta il fascino.

Amore, il punto sulla Vergine

Venere lascia il segno zodiacale della Vergine: ottobre sarà un mese di decisioni per chi ha un amore importante. Sarà più facile capire cosa desiderate dal partner.

Oroscopo domani, lavoro: il Cancro complica le cose

Il Cancro è un po’ nervoso in questo periodo, ma questo atteggiamento non fa altro che complicare le cose. Per trovare soluzioni la prima cosa da fare è mantenere la calma.

Lavoro, il punto sul Leone

In questo periodo il segno del Leone può sbloccare situazioni in stallo. L’intraprendenza è l’arma giusta per fare passi in avanti.

Lavoro, il punto sulla Vergine

In questo periodo la Vergine deve far fronte a un po’ di nervosismo determinato dalla quadratura di Marte. Le giornate migliori sono quelle con la Luna favorevole.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro può utilizzare la mente per superare gli ostacoli: fate esercizi di meditazione e concentrazione per affinare le vostre doti.

Salute, il punto sul Leone

Per il segno del Leone questo periodo nasce con una splendida Venere che può determinare una fase di grande e rinnovata energia.

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine sono aiutati dalla stelle dal punto di vista fisico, ma ci saranno giornate in cui arriverete a casa molto stanchi.











