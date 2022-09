Oroscopo domani 28 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Le previsioni

Oroscopo domani 28 settembre luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 28 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per il Capricorno? Venere dissonante può portare qualche problema. Ad ottobre dovrete proteggere i vostri sentimenti.

Amore, il punto sull’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario dal 29 settembre, grazie a Venere, potranno costruire nuovi rapporti stabili e duraturi. Ottobre sarà un bel mese per trovare l’amore o vivere emozioni importanti.

Amore, il punto sui Pesci

In questo periodo i Pesci devono risolvere qualche problema personale, per fortuna dal 29 settembre Venere non sarà più opposta. In alcuni casi le vicende familiari hanno tolto tempo all’amore.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno, cura le collaborazioni

Per il Capricorno le giornate migliori sono quelle intorno a domani, mercoledì 28 settembre. La cosa più importante in questo momento è cercare di mantenere le collaborazioni.

Lavoro, il punto sull’Acquario

L’Acquario deve tenere a bada il nervosismo in ufficio, che potrebbe creare inutili dissidi con collaboratori o capi. Attenzione a non creare problemi su problemi.

Lavoro, il punto sui Pesci

I pianeti risvegliano nei nati sotto il segno dei Pesci l’ambizione e la voglia di realizzare, ma non sempre sarà facile il contatto con gli altri.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Capricorno hanno bisogno di ritrovare una buona serenità inferiore. I punti deboli del periodo sono i denti e la digestione.

Salute, il punto sull’Acquario

Domani, mercoledì 28 settembre, l’Acquario avrà la Luna dissonante, meglio fare attenzione. Il fine settimana vi permetterà di recuperare.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo domani, i Pesci devono cercare di affrontare con cautela le situazioni più stressanti. Utile la meditazione per alleggerire la mente da fardelli inutili.











