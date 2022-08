Oroscopo domani 29 agosto 2022 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 29 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, le previsioni di Paolo Fox

Come sarà la giornata di lunedì 29 agosto per i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro? Chi tra di loro riuscirà a trascorrere uno degli ultimi giorni di agosto in totale tranquillità e chi invece dovrà fronteggiare alcuni problemi dovuti anche alla posizione contraria delle stelle? Come sempre l’oroscopo domani di Paolo Fox è stato divulgato attraverso la sua app Astri.

Amore, il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per l’Ariete questa sarà l’ultima settimana in cui Venere è nel segno. Agosto può aver portato l’amore per qualcuno, o magari anche una passione sincera, oppure qualcosa di bello. Settimana da sfruttare in amore grazie a Venere che è ancora nel segno, anche se per poco. Potrete vivere ore piacevoli insieme alla persona che amate. Vi sentirete in ottima forma e apprezzati. Godetevi il più possibile questi giorni, la situazione poi potrebbe peggiorare.

Amore, il punto sul Toro

Per il Toro potrebbe essere arrivato il momento di innamorarsi. Hai da poco conosciuto una persona che ti fa battere il cuore. Qualcuno sta pensando invece di ufficializzare un rapporto che dura da tempo.

Amore, il punto sul Gemelli

Per il Gemelli non si prospetta una giornata favorevole. In amore possibile un blocco, con il rimprovero al partner di non essere molto presente in questo periodo.

Amore, il punto sul Cancro

Il Cancro sta vivendo delle giornate pesanti. Ci sono frequenti discussioni con il proprio partner e questa situazione sta rovinando il rapporto di coppia. Cercate di non premere troppo sull’acceleratore.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: quali prospettive?

Fase di recupero sul lavoro per l’Ariete. Sprecare questa fase favorevole sarebbe infatti un peccato. Chi ha vissuto un momento di stress, può comunque andare oltre e cercare anche qualcosa di nuovo, se necessario. C’è comunque più coraggio rispetto al passato e questa sicuramente è una bella notizia. In ambito lavorativo risenti di Mercurio che si sposta in Bilancia nel fine settimana insieme alla Luna. Tutto questo comporta poche idee e una mente piuttosto confusa. Sfruttate le giornate di giovedì e venerdì per ritrovare un buon equilibrio nel lavoro e portare a casa anche qualche successo.

Lavoro, il punto sul Toro

Trasformazione in atto per il Toro. E’ dal 2018 che sta cambiando tutto nella tua vita, anche se molto lentamente. In genere sei il segno della tradizione e della conservazione, ma in fin dei conti non ti dispiace nemmeno troppo che qualcosa cambi e ci sia la possibilità di rimettersi in gioco.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Novità per il Gemelli. Entro questa settimana possono arrivare buone idee riguardanti la tua attività professionale. Molti contratti saranno da rivedere, qualcuno prenderà la decisione di fare meno ma meglio. Chi ha un’attività autonoma deve anche prendere la decisione di quale strategia seguire per andare avanti.

Lavoro, il punto sul Cancro

Luna dissonante per il Cancro. Da mercoledì però puoi recuperare. Nelle giornate di lunedì e martedì potresti accusare un po’ le troppe responsabilità di lavoro e le situazioni che non riesci a portare a termine. Ultimamente qualche percorso, anche lavorativo, ha subito uno stop, oppure un cambiamento, quindi è anche normale avere qualche preoccupazione in vista del futuro. Qualcuno potrebbe ripartire da zero oppure avere il bisogno di gestire alcune novità.











