Oroscopo domani 29 agosto 2022 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 29 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, le previsioni di Paolo Fox

Come sarà la giornata di lunedì 29 agosto per i nati sotto il segno del Leone, della Vergine, della Bilancia e dello Scorpione? Chi tra di loro riuscirà a trascorrere uno degli ultimi giorni di agosto in totale tranquillità e chi invece dovrà fronteggiare alcuni problemi dovuti anche alla posizione contraria delle stelle? Come sempre l’oroscopo domani di Paolo Fox è stato divulgato attraverso la sua app Astri.

Amore, il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Per il Leone stagione interessante sotto il profilo sentimentale. Non sottovalutare i nuovi incontri, ci sono delle possibilità di conoscere qualche persona interessante e devi approfittarne, visto che le stelle sono favorevoli. Puoi prenderti anche una soddisfazione. Bello l’amore in particolare tra giovedì e venerdì, quando sarà favorevole la Luna di transito nel vostro cielo: aspettatevi un incontro, una telefonata, o comunque un’emozione. Dovete essere in grado di mostrare il vostro fascino a chi vi interessa.

Amore, il punto sulla Vergine

Venere si avvicina al segno della Vergine. E’ un periodo importante per chi ha intenzione di ufficializzare una storia d’amore. Più ci si avvicina al prossimo anno e più ci sono delle prove da superare. Giove tornerà favorevole dal 2023 e molti progetti possono partire anche da ora.

Amore, il punto sulla Bilancia

Per la Bilancia la giornata di lunedì si apre con la Luna nel segno. Chi lavora a contatto con gli altri, oppure ha un amore importante, allora potrebbe avere dei piccoli o grandi consensi, ma questo dipende anche dall’età e dal tipo di attività che si svolge. Se ci sono state delle incertezze, adesso si possono superare.

Amore, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione sta vivendo un momento delicato in amore. Secondo l’Oroscopo del Giorno, non ricorderai il mese di Agosto come un periodo dedicato all’amore, anche perché le storie nate in maniera casuale hanno lasciato molto a desiderare. Dal 5 settembre potrebbero nascere nuovi amori.

Oroscopo domani, lavoro: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: quali prospettive?

Grande sfida sul lavoro per il Leone. Giove sta effettuando un transito importante nel segno. Riuscirai a rifarti dopo un periodo oscuro e dopo alcune promesse non mantenute. E’ in arrivo una ricompensa. Siete tra i segni zodiacali che possono contare sul supporto di Mercurio che si sposta in Bilancia all’inizio del weekend. Aspettatevi qualche buona entrata di denaro nel corso dei prossimi giorni. Si tratta di guadagni, oppure qualche nuovo cliente.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Nuovi progetti per la Vergine. Chi ha un bene può pensare di venderlo e chi non ha una grande possibilità potrà sfruttare anche una chiamata part-time. Queste cose richiederanno una grande energia, quindi può anche essere utile cercare un po’ di tranquillità in queste giornate. Più ci si avvicina al prossimo anno e più ci sono delle prove da superare. Giove tornerà favorevole dal 2023 e molti progetti possono partire anche da ora.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

La Bilancia avrà nuovi progetti da sviluppare per il futuro. Se ci sono state delle incertezze, adesso si possono superare. In questo momento devi pensare al lavoro del futuro. Giove in opposizione potrebbe ritardare qualche progetto.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Cautela sul lavoro per lo Scorpione. Tutte le situazioni di disagio devono essere portate avanti con cautela, perché si rischia altrimenti di discutere troppo. Cerca di non esagerare con le polemiche.











