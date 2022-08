Oroscopo domani 29 agosto 2022 Sagittario, Capricorno e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 29 agosto 2022: cosa svelano le previsioni di Paolo Fox per Capricorno, Acquario e Pesci?

Come sarà la giornata di lunedì 29 agosto 2022 secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox per i segni del Sagittario, del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci? Chi tra di loro riuscirà a godersi uno degli ultimi giorni d’estate e chi invece dovrà fare i conti con qualche problema in amore in salute o nel lavoro dovuto alla posizione delle stelle sfavorevoli?

Amore, il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Settimana importante in amore per il Sagittario. Per fortuna Venere rimane ancora in Leone anche se soltanto per pochi giorni e quindi se avete una persona al vostro fianco è possibile divertirsi, specie i due giorni prima del weekend quando la Luna sarà in Leone e si congiungerà a Venere.

Amore, il punto sul Capricorno

Giornata faticosa per il Capricorno. I nati sotto questo segno in amore tenderanno ad annoiarsi. La monotonia uccide le coppie. Il consiglio dell’astrologo è di fare qualche giorno di vacanza per distrarvi e recuperare il rapporto di coppia.

Amore, il punto sull’Acquario

Problemi in amore per Acquario. L’opposizione di Venere ha creato qualche problema ai rapporti sentimentali. Ci sono di conseguenza alcune piccole tensioni da superare. I single ad esempio nel mese di Agosto non sono riusciti a trovare l’anima gemella. Questo stato di agitazione può creare qualche difficoltà anche ai matrimoni che non sembrano avere grossi problemi in questo momento. Quando in una coppia si sta troppo in silenzio, questo significa che uno dei due potrebbe anche nascondere qualche problema.

Amore, il punto sui Pesci

Confronto in amore per i Pesci. Venere infatti poi sarà contraria nel corso del prossimo mese. Non è nulla di grave per le coppie che si vogliono bene, ma quando invece c’è incertezza, allora ci saranno momenti ancora più insicuri, specie in un legame nato magari da poco. Qualcuno potrebbe anche tendere delle trappole al partner, ma senza intenzioni cattive.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Il Sagittario ama guardare al futuro e dal punto di vista professionale ci saranno delle novità in arrivo. A volte ti senti anche fuori gioco se sei circondato da persone troppo prudenti. Non bisogna per forza cercare percorsi troppo avventurosi, ma visto che Giove è dalla tua parte, puoi anche cercare di metterti in gioco più apertamente. Ultimamente magari è arrivato qualcosa di buono grazie proprio al tuo atteggiamento propositivo.

Lavoro, il punto sul Capricorno

In ambito lavorativo il Capricorno incontrerà degli ostacoli. Puoi sentirti un po’ a disagio. In generale però non temere di perdere se ci sono dei nemici o delle persone che cercano di farti sbagliare. Preparati ad accettare qualche compromesso, che può risultare sempre utile per superare qualche difficoltà. Sei una persona che non ama danneggiare la sua immagine, quindi mantieni un atteggiamento sempre decoroso e privo di dubbi o fraintendimenti. In ambito lavorativo ti sei trovato spesso ad avere a che fare con persone un po’ ostili, che non ti capiscono.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Tensioni sul lavoro per l’Acquario. Non ti senti compreso nell’ambiente di lavoro e questo può innescare delle discussioni. Mantieni la calma e prosegui per la tua strada.

Lavoro, il punto sui Pesci

Momenti di nervosismo sul lavoro per i Pesci. Non far prendere il sopravvento al tuo nervosismo. Da settembre le cose andranno meglio e potrai far fruttare al meglio le tue geniali intuizioni.











