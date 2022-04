Oroscopo domani 29 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 29 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Per la giornata di domani, venerdì 29 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 28 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, Mercurio inizia un transito importante per l’Ariete, da maggio accompagnato anche da Giove e Venere. Da qui al 15 maggio si aprono nuove prospettive: anche l’amore può essere importante. Nuove conoscenze. Il Toro deve ricostruire la sua stabilità e risolvere qualche problema di coppia. Domenica la Luna sarà nel segno e potrà portare una novità. La situazione dei Gemelli si risolverà da maggio, a partire dal 10. Domenica sarà una giornata utile per i confronti di coppia.

Oroscopo domani 28 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e…

Oroscopo domani, lavoro: Ariete preoccupato

L’Ariete è un po’ preoccupato per qualche cambiamento imminente. Ma a breve Giove entrerà nel segno e proporrà cose valide. Per i nati sotto il segno del Toro è un momento da sfruttare: ci sono consensi e lavori da fare ai colleghi che stimi. Sul lavoro e nello studio i Gemelli devono evitare un atteggiamento superficiale. Domani sarà una giornata un po’ complessa.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Prime buone notizie per il segno dell’Ariete, dopo una serie di giorni pesanti anche a livello fisico. Domani ci sarà chi recupera e chi si rimetterà in gioco. Dal punto di vista fisico, per il Toro le giornate migliore saranno quelle del fine settimana. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la giornata di venerdì potrebbe essere faticosa e portare qualche disagio ai nati sotto il segno dei Gemelli.

Oroscopo domani 28 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA