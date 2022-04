Oroscopo domani 29 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 29 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, venerdì 29 aprile, tornano i consigli dell’Oroscopo domani di Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 29 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il nuovo transito di Mercurio favorevole per la Bilancia parla di nuovi incontri, relazioni e situazioni che si possono portare avanti in modo diverso. Se c’è un discorso d’amore complicato, non esagerate con le provoloni: maggio farà riflettere sui sentimenti. La soddisfazione più grande per lo Scorpione arriva dai sentimenti, di coppia e familiari. I nuovi rapporti sono favoriti, anche se questo fine settimana porta qualche dubbio. Se c’è qualcosa che non va in amore per il Sagittario è meglio dirlo subito, altrimenti si rischia di stare male. Il fine settimana promette meglio.

Oroscopo domani 29 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: periodo nuovo per il Sagittario

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, venerdì 29 aprile, la Bilancia deve iniziare a riflettere bene su cosa fare: se ci sono vecchie dispute, cercate un accomodamento. Lo Scorpione deve curare l’aspetto finanziario. Se in disputa per chiudere un contratto, non escludete la possibilità di un armistizio. Per il Sagittario inizia un periodo nuovo: via libera all’azione e a nuovi progetti. Le stelle si stanno disponendo in maniera talmente positiva che sarà difficile restare a guardare.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la Bilancia si porta dietro qualche tensione dall’inizio del mese: non è il caso di strafare, evitate stress eccessivi e viaggi lunghi. Il fine settimana invita alla prudenza lo Scorpione: siete molto stanchi e un po’ preoccupati per la vostra forma fisica. Se necessario fate un controllo. Per il Sagittario sarà possibile trovare soluzioni ai problemi cronici che vi assediano da tempo.

Oroscopo domani 28 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA