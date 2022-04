Oroscopo domani 29 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 29 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 29 aprile 2022? Come sempre l’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti ai 12 segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il segno del Cancro deve limitare qualsiasi tipo di esasperazione o insoddisfazione: sono giornate un po’ particolari sopratutto per i sentimenti. Le prime due settimane di maggio rappresentano un momento di riflessione. Settimana di attesa per il Leone ma a maggio potrete vivere un’emozione speciale: vivetela con slancio e ottimismo. La Vergine ha un po’ trascurato l’amore nell’ultimo periodo, ma presto ritroverà sensualità. Non bruciate le tappe in amore.

Oroscopo domani, lavoro: periodo di riflessione per la Vergine

In questo periodo, in vista del futuro, il Cancro deve definire meglio legami e accordi professionali. Non fate troppe cose, trovate quella giusta da seguire. A breve il segno del Leone conoscerà un vero e proprio exploit: coloro che vogliono superare una prova, avranno delle possibilità in più. Potrete prendervi una sorta di rivalsa con chi vi ha remato contro. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i nati sotto il segno della Vergine hanno vissuto momenti un po’ pesanti: in queso periodo è meglio non fare che fare male. Maggio e giugno mesi di riflessione.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Il mese di aprile si chiude in maniera valida per il Cancro, uno dei segni più forti secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox. Qualche malanno di stagione: allergie e arrossamenti cutanei. Il Leone è piuttosto affaticato: approfittate del fine settimana per staccare e recuperare un po’ di energie. La Vergine deve gestire con serenità il naturale calo fisico della fine della settimana: qualche mal di testa e bruciori di stomaco.











