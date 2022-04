Oroscopo domani 29 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore e…

Oroscopo domani 29 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, venerdì 29 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 29 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Nella giornata di domani, venerdì 29 aprile, secondo le previsioni dell’oroscopo per il Capricorno il cielo è un po’ confuso: prudenza nei legami con Cancro e Bilancia. Il fine settimana deve trovarvi più liberi in amore e se ci sono delle questioni irrisolte sarà bene parlarne. Se l’Acquario si trascina una una storia senza senso potrebbe non risentire della buona situazione astrale: valutate bene cosa fare! Venere è molto favorevole al segno dei Pesci: le stelle premiano l’amore entro domenica.

Oroscopo domani 29 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno molto esigente

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il Capricorno con il mese di maggio diventerà molto esigente e si farà valere anche nel lavoro. Con Mercurio in buon aspetto, l’Acquario può chiedere qualcosa di più sul lavoro: finalmente si può arrivare ad una trattativa. Mercurio contrario ai Pesci parla di tensioni e piccole diatribe sul lavoro: se avete fatto una richiesta che non è stata accolta siete un po’ nervosi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, venerdì 29 aprile, il Capricorno non deve dimenticare lo stress maturato nell’ultimo periodo: iniziate a rilassarvi un po’. In questo fine settimana l’Acquario deve prestare un po’ più di attenzione alla forma fisica: mal di schiena, problemi articolari e caviglie delicate. Dovete riposare un po’ di più. I Pesci arrivano al fine settimana particolarmente stanchi: evitate ragionamenti astrusi che vi faranno venire solo il mal di testa!

Oroscopo domani 29 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA