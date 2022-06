Oroscopo domani 29 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 29 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 29 giugno 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Le stelle dell’Ariete portano ancora tante confusione, ma è una confusione positiva. Giove e Marte producono un effetto importante. Per l’amore meglio da venerdì.

Amore, il punto sul Toro

Venere aiuta un recupero sentimentale per i nati sotto il segno del Toro, soprattutto a luglio. Il mese in arrivo chiede molta attenzione in amore.

Amore, il punto sul Gemelli

Venere nel segno dei Gemelli rappresenta i sentimenti: risvegliate la passionalità che è dentro di voi, pensare a un grande progetto d’amore.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete sulle spine

Tante cose da fare per i nati sotto il segno dell’Ariete: avete deciso che qualcosa deve andare in porto, fare tutto è quasi impossibile. Siete ancora sulle spine per un risultato che non è arrivato.

Lavoro, il punto sul Toro

Per il Toro è un periodo di risorse importanti, anche se avete dovuto ridimensionare la vostra presenza sul lavoro o rivedere alcuni progetti.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Da un punto di vista professionale le stelle rivelano fortuna per i Gemelli, tutto quello che farete in questi giorni sarà premiato da buona energia.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, mercoledì 22 giugno, Giove rappresenta una grande fortuna per i nati sotto il segno dell’Ariete che vogliono ottenere un successo personale grazie alla ritrovata energia.

Salute, il punto sul Toro

La salute del Toro è influenzata da Saturno contro che determina molto stress. Evitate contrasti in cui potreste agitarvi in modo eccessivo.

Salute, il punto sul Gemelli

Per quanto riguarda la salute dei Gemelli c’è bisogno di ritrovare tranquillità: evitate di avere a che fare con persone della Bilancia e del Cancro.











