Oroscopo domani 29 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 29 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la Bilancia è prevista un po’ di agitazione nelle prossime 48 ore, anche in amore: è probabile che nelle coppie di lunga si siano create delle piccole crepe. Meglio essere cauti.

Amore, il punto sullo Scorpione

In questo momento i sentimento dello Scorpione sono neutrali. Chi non ha una storia spera nel mese di luglio.

Amore, il punto sul Sagittario

Se il Sagittario ha iniziato una progetto d’amore il cielo da una parte novità ed emozioni, dall’altra vi fa sentire un po’ insoddisfatti.

Oroscopo domani, lavoro: cambi di programma per la Bilancia

Stelle convincenti per i nati sotto il segno della Bilancia: i progetti fatti all’inizio dell’anno non sono più gli stessi, avete dovuto cambiarli in corso d’opera.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Luna in buon aspetto per lo Scorpione. L’ispirazione non manca e il periodo è buono per fare nuovi progetti. La chiarezza è necessaria per iniziare qualcosa di nuovo.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per quanto riguarda il lavoro, i nati sotto il segno del Sagittario non devono lasciarsi prendere dall’impazienza. Presto le stelle formeranno un trigono di grande fortuna.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Settimana caratterizzata dalla stanchezza per la Bilancia, sopratutto gli ultimi due giorni di giugno. Evitate di impegnarvi eccessivamente a livello fisico e mentale.

Salute, il punto sullo Scorpione

Il mese di luglio inizierà con qualche fatica per lo Scorpione, attenzione sopratutto tra venerdì e sabato. Lo stress non manca, evitate qualsiasi tipo di appesantimento.

Salute, il punto sul Sagittario

Il Sagittario ha un oroscopo valido, ma l’amore vi fa perdere la pazienza e sul lavoro ci sono tante cosa da fare, occorre una buona programmazione.











