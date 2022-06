Oroscopo domani 29 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 29 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 29 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, il fatto che la Luna si trovi ancora nel segno del Cancro non può che dare la capacità di guardare al futuro in maniera positiva. Molto importanti la famiglia e l’amore.

Amore, il punto sul Leone

I primi giorni di luglio saranno importanti in amore per i nati sotto il segno del Leone. Qualche polemica andrà superata, cerate di evitare soluzioni complicate.

Amore, il punto sulla Vergine

Venere in quadratura limita la voglia di amare della Vergine: da una parte vorreste lasciarvi andare, dall’altra avete paura di sbagliare.

Oroscopo domani, lavoro: il Cancro risente di Giove

Giove non è dalla parte del Cancro: sembra che ogni vostra azione sia criticata. Non è tutto inutile, ma ogni trasformazione va vissuta con prudenza.

Lavoro, il punto sul Leone

Giove nello spazio zodiacale del Leone permette anche qualche azione legale a vostra difesa. Attenzione a chi cerca di fermare al vostra evoluzione perché invidioso.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Settimana pesante per i nati sotto il segno della Vergine. Le ultime tre settimane hanno portato verifiche e cambi di strategia. Attenzione a trovare i giusti collaboratori.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, il Sole transita nel segno del Cancro: coloro che sono stati male recuperano. Gli ultimi mesi sono stati pesanti, ora le cose iniziano a migliorare.

Salute, il punto sul Leone

Le stelle sono positive per il Leone ma non mancano le tensioni. Dovete tenere sotto controllo la rabbia.

Salute, il punto sulla Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine potrebbe esserci qualche fastidio alla pelle, evitate gli stress atmosferici e curate la cute con creme adatte.

