Oroscopo domani 29 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore

Oroscopo domani 29 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 29 giugno 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Le stelle sono interessanti per l’amore, che però in questo momento non è la priorità del Capricorno. Attenzione tra martedì e giovedì. Se cercate una novità il fine settimana sarà piacevole.

Amore, il punto sull’Acquario

I sentimenti sono interessanti per l’Acquario: coloro che pensano di non aver vissuto bene l’amore, improvvisamente si sentiranno attratti da una persona conosciuta da poco

Amore, il punto sui Pesci

I Pesci hanno bisogno di amare. Nelle ultime tre settimane siete stati lontani dai sentimenti. Se c’è un rapporto aperto o poco chiaro con un ex ci vuole doppia prudenza.

Oroscopo domani, lavoro: giornate calde per il Capricorno

Il Capricorno non deve fare troppo. Sono due giornate in cui potrebbero chiamarvi all’improvviso, sopratutto se avete delle responsabilità.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i nati Acquario in questo momento hanno una visione del futuro molto interessante: potreste sviluppare nuovi progetti e cercare una soluzione per un’idea.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci c’è da mettere a posto una questione di soldi oppure dovete spendere dei soldi per un nuovo progetto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Fino a giovedì il Capricorno risente della Luna in opposizione, insieme al Sole, che genera qualche fastidio. Cercate di rilassarvi, non tutto dipende da voi.

Salute, il punto sull’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario possono iniziare cure che riguardano i denti o le articolazioni. Sfruttate il fine settimana per recuperare forza.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, le giornate del novilunio sono interessanti per i Pesci: tra il 29 e il 30 potreste incontrare qualcuno che risolve un vostro problema.











