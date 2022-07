Oroscopo domani 29 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 29 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 29 luglio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Oroscopo domani 28 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Stelle vincenti in amore per l’Ariete: sarebbe davvero un peccato starsene chiusi in casa con questo oroscopo incredibilmente valido sia per i nuovi incontri che per le vecchie storie.

Oroscopo domani 28 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Amore, il punto sul Toro

Periodo stimolante in amore per i nati sotto il segno del Toro. Anche se ci sono state delle crisi ora potete recuperare molto bene. Periodo importante per chi cerca l’anima gemella.

Amore, il punto sul Gemelli

La settimana non ha portato molta armonia per i Gemelli. Le unioni, anche quelle meno recenti, possono rimanere coinvolte nei cambiamenti che il cielo propone anche sotto un profilo emotivo.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete tra cambiamenti e consigli

Cambiamenti importanti per l’Ariete sul lavoro, a volte anche crisi nei rapporti che stanno cambiando. Sfruttare un buon consiglio può essere importante in questo periodo così fertile.

Oroscopo domani 28 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Lavoro, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro devono evitare di dare spazio a polemiche inutili che possono rivelarsi controproducenti. Attenzione alle spese.

Lavoro, il punto sul Gemelli

La situazione lavorativa dei Gemelli è in fermento ma sottoposto a stress. Mercurio positivo per le questioni economiche. Con Giove e Saturno potete fare progetti per il futuro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Per i nati sotto il segno dell’Ariete questo cielo genera veri e propri miracoli anche in termini di energia. Risveglio clamoroso sotto tutti i punti di vista.

Salute, il punto sul Toro

Il segno del Toro deve dedicare più cura al proprio corpo e anche ai rapporti interpersonali. Appena possibile rilassatevi leggendo un buon libro.

Salute, il punto sul Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli possono contare sul favore di Giove che invita a fare qualcosa in più per se stessi, anche in termini di cura personale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA