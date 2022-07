Oroscopo domani 29 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 29 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 29 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Se la vita coniugale della Bilancia poggia su basi solide non ci saranno grandi problemi. Se non è così fate attenzione perché non è facile fare finta di niente se qualcosa non va.

Amore, il punto sullo Scorpione

Il cielo è dalla parte dei nati Scorpione che vogliono fare una dichiarazione d’amore. Le stelle promettono anche incontri avventurosi. Sarà anche possibile riconciliare i vecchi rapporti.

Amore, il punto sul Sagittario

In amore il Sagittario non deve dare nulla per scontato. Grande attesa per il mese di agosto che sarà baciato da una bella Venere favorevole: questo può aiutare sia i cuori solitari che coloro che si sono sposati da poco.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia, nuove alleanze in vista

La Bilancia è a caccia di nuove alleanze soprattutto se avete un’attività indipendente. Non fate le cose sull’onda dell’emotività, perché altrimenti rischiate di sbagliare pur di cambiare.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Per i nati Scorpione le stelle sono favorevoli: datevi da fare anche se i progetti a cui state lavorando non prenderanno piede prima di settembre.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Rilancio della vita professionale del Sagittario. Possono anche arrivare buone informazioni riguardo credito rimasti in sospeso.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia si sentono molto stanchi. In questi giorni cercate di non strafare e di non litigare con chi proprio non vi capisce.

Salute, il punto sullo Scorpione

Il nervosismo potrebbe provocare un po’ di ansia ai nati sotto il segno dello Scorpione: tendete a pensare troppo, fate pace con la vostra mente.

Salute, il punto sul Sagittario

Come procede la salute per i nati del Sagittario? Nelle giornate di domani, venerdì 29 luglio, e sabato cercare di trovare un po’ di tempo per stare meglio.











