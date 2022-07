Oroscopo domani 29 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 29 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 29 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 29 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

I rapporti del Capricorno che vanno avanti da tempo possono essere colpiti da una certa indolenza e noia, per colpa dell’opposizione di Venere.

Oroscopo domani 22 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sull’Acquario

Per i single dell’Acquario è un momento eccitante, valido anche per cancellare qualche recente delusione. Le giornate migliori per confermare l’amore sono quelle del fine settimana.

Amore, il punto sui Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci vivono un momento di revisione in amore: potreste anche terminare storie che non hanno più ragione di esistere. Venere ora favorevole permette di sbloccare molte questioni rimaste in sopeso.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno tra ritardi e polemiche

I nati del Capricorno devono affrontare qualche ritardo sul lavoro. In questo periodo le polemiche vi scivolano addosso.

Oroscopo domani 29 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Lavoro, il punto sull’Acquario

L’Acquario ha in mente molti progetti, anche se non tutti la pensano come voi. Attenzione ai soldi e alle spese di questo periodo.

Lavoro, il punto sui Pesci

In questi giorni i Pesci possono risolvere non solo questioni di lavoro ma anche qualche problema legato alla famiglia. Possibile lavorare in nuovi gruppi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

I nati del Capricorno risentono fisicamente della pressione dei pianeti. Sabato sarà una giornata molto interessante.

Salute, il punto sull’Acquario

Per quanto riguarda la salute, la situazione è migliorata per i nati dell’Acquario ma comunque è meglio non agitare troppo le acque.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno dei Pesci vivranno momenti di tensioni. Nella giornata di domenica l’umore sarà un po’ altalenante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA