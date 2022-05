Oroscopo domani 29 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni per amore e lavoro

Oroscopo domani 29 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Cosa riservano le stelle per la giornata di domani, domenica 29 maggio 2022? Come ogni giorni, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso l’App Astri, aiuta a capire l’andamento degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli svelando chi vivrà una domenica serena, all’insegna dei buoni sentimenti e del totale relax e chi, invece, dovrà affrontare turbamenti del cuore e problemi di lavoro nonostante la giornata comunemente dedicata al riposo e al relax.

Chi, dunque, tra i segni suddetti?, godrà di un cielo sereno e favorevole? Chi, invece, dovrà affrontare fulmini e saette? Andiamo a scoprire tutte le previsioni, segno per segno, per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

La fase turbolente in amore pare sia passata per i nati sotto il segno dell’Ariete che, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, si avviano a vivere un momento decisamente più tranquillo e sereno. Se un amore dura da tanto tempo, cercate di non fossilizzarvi sui piccoli problemi mentre per i single, un incontro potrebbe essere quello della svolta. Il Toro potrebbe essere piacevolmente colpito incontrando dopo tanto tempo una fiamma del passato. E’ arrivato, inoltre, il momento di fare scelte importanti in amore. Per le coppie potrebbe essere in ballo il progetto di una casa.

Dopo un periodo di fermo, per i Gemelli, è finalmente arrivato il momento di aprire il cuore e vivere senza problemi l’amore. Chi ha chiuso da poco una storia o è reduce da una separazione importante avrà finalmente la voglia di riscattarsi e rimettersi nuovamente in gioco.

Oroscopo domani, lavoro: ancora grandi occasioni per il Toro

Prudenza sul lavoro per l’Ariete che, stando all’oroscopo domani, deve ancora ancora un po’ di pazienza per progetti e collaborazioni future che dovrebbero concretizzarsi entro ottobre. Chi non è più soddisfatto della propria posizione lavorativa può tentare di cambiare cercando nuove opportunità. Ancora buone opportunità lavorative per i nati sotto il segno del Toro, favorito anche per portare avanti progetti a lunga scadenza. Chi è ancora alle prese con lo studio, potrà contare su un cielo favorevole in autunno.

Tante, nuove idee per i nati sotto il segno dei Gemelli che, tuttavia, dovranno essere più disponibili con gli altri e accettare anche la collaborazione. Periodo più teso, invece, per chi è titolare di una società.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Lo stress è la causa principale di alcuni fastidi che colpiscono i nati sotto il segno dell’Ariete secondo le previsioni dell’oroscopo domani. In generale, dopo una settimana intensa, nella giornata di domenica è previsto un recupero. Scontri da evitare per il Toro che rischia di stressarsi e avere problemi di stomaco: spesso, infatti, i nati del segno somatizzano tutto e lo stomaco è la parte che risente di tutto.

I Gemelli non devono stancarsi troppo per evitare di avere rischi legati a sbandamenti. La giornata di domani, in particolare, potrebbe essere un po’ più fastidiosa.











