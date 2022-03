Oroscopo domani 29 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 29 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, martedì 29 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per l’Ariete, secondo l’oroscopo domani, il passaggio della Luna in dodicesima Casa, delinea una giornata di ripensamento. Dedicatevi alla famiglia e alle amicizie che reclamano le vostre attenzioni. I nati sotto il segno del Toro devono mettere a fuoco le proprie responsabilità: vi aspettate sempre dall’altro la prima mossa. Guai a chi resta alla finestra ad aspettare il principe azzurro. La Luna alleata a Giove e Nettuno rende inquieti i nati sotto il segno dei Gemelli: in amore, però, vi sentite desiderati e questa vi infonde sicurezza. Periodo fortunato in amore per il Cancro: il partner stravede per voi e ogni vostro desiderio diventa un ordine.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete produttivo

I nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, sono efficienti e produttivi di giorno. In azienda il grande alleato è l’intuito. Plutone, in trigono e in buona armonia con Giove, Nettuno e la Luna, invita i nati sotto il segno del Toro a perseguire i propri obiettivi. I nati sotto il segno dei Gemelli sono presi in grande considerazione sul posto di lavoro: fate sentire la vostra voce. Con la Luna acquatica in trigono, con Giove munifico e Nettuno, il Cancro trascorrerà un giornata serena in ufficio.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: più stanchi e meno propositivi del solito, non puntate ad attività esaltanti. La realtà pensa sull’umore e sul fisico del Toro, causando una grande stanchezza. Inoltre il cambio di stagione non aiuta. I Gemelli curano molto la loro immagine: cercando soluzioni originali e seguendo una dieta rigorosamente naturista. Il Cancro non deve trascurare il fisico: curando l’immagine diventerete ancora più affascinanti.

