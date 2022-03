Oroscopo domani 29 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 29 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per la giornata di domani, martedì 29 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che attraverso il sito ufficiale di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 29 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo domani, in amore possono chiedere consiglio ad amici più navigati, vi indicheranno la strategia giusta per fare colpo. Forti passioni e coinvolgimenti profondi per la Vergine, grazie all’influenza di Plutone. Contro, però, vi remano la Luna, Giove e Nettuno: difficile quindi fronteggiare l’ondata emotiva con razionalità. Sul rapporto di coppia la Bilancia ha le idee confuse: l’amore prende piede, fidatevi della prima impressione. Grazie alla Luna in Pesci, in compagnia di Giove e Nettuno, per i nati sotto il segno dello Scorpione è in arrivo una giornata super, piena di romanticismo e tenere sorprese.

Oroscopo domani 28 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Previsioni amore, lavoro

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia indaffarata

Il Leone, secondo l’oroscopo domani, deve fissare l’attenzione sull’agenda e sulla serie di pagamenti da effettuare con tempismo, la sera poi sarà tutta per il relax. Confidenze e informazioni utili per la Vergine, scambiate con amici e colleghi: imparate ad apprezzare il contatto interpersonale. Inizio di settimana in salita per la Bilancia tra faccende quotidiane, ordinaria amministrazione e qualche arretrato da sbrigare. Lampi di genio per i creativi dello Scorpione: inutile però tentare di piazzarli subito, i tempi saranno maturi ma solo tra un po’.

Oroscopo domani 28 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Previsioni: amore, lavoro

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone: vi piacerebbe fosse già week end, dormire come ghiri e lasciarvi cullare dai vostri pensieri. Ma al fine settimana mancano ancora quattro giorni, tenete duro! Secondo l’oroscopo domani, la Vergine non si preoccupa solo del suo benessere ma anche di quello planetario: dell’ecologia, dell’ecosostenibilità, dell’inquinamento atmosferico e dell’acqua. Sotto tiro di Plutone in quadratura, domani i nati sotto il segno della Bilancia si sveglieranno inversi e ancora stonati. I nati sotto il segno dello Scorpione vivono tra benessere e sprazzi d’ansia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA