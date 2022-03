Oroscopo domani 29 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 29 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Anche per la giornata di domani, martedì 29 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan, attraverso il sito online di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Grazie a Venere e Marte, i nati sotto il segno del Sagittario fanno il piano di autostima: nei sogni trovate la risposta a tutte le vostre domande, la chiave è nel cuore. A braccetto con Giove e Nettuno, la Luna in sestile fa da mediatrice in amore per il Capricorno: col suo aiuto anche caratteri diversi riescono a trovare un punto d’incontro. Ricarica di autostima per i nati sotto il segno dell’Acquario: anche l’amore ci guadagna, ma non vi sentite ancora pronti per prendere impegni. Secondo l’oroscopo domani, con Venere in dodicesima Casa, i sentimenti dei Pesci si ammantano di mistero, ma dovete essere voi a fare il primo passo.

Oroscopo domani, lavoro: Pesci fortunati

I nati sotto il segno del Sagittario devono dare il giusto peso a spese e faccende domestiche oggi particolarmente fastidiose: concentratevi su tematiche più interessanti. Secondo l’oroscopo domani, sarà una giornata positiva sul lavoro per il Capricorno: la Luna vi consiglia per il meglio regalandovi intuizioni e ispirazioni felici. Acquario focalizzato sul lavoro: arrancate per recuperare o vi lanciate per portarvi avanti, sperando di guadagnare qualche extra. Pesci fortunati nel mondo degli affari: cogliete l’attimo fuggente e risolverete una questione intricata.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Sagittario: esagerare a tavola e mettersi a dieta domani. Il Capricorno deve dedicare la serata al proprio benessere: puntate sull’armonia psicofisica, una bella casa e un ambiente gradevole mettono in luce risorse nascoste. Secondo l’oroscopo domani, Acquario molto nervoso: avete mal di schiena e l’emicrania vi colpisce di frequente. Attenzione all’alimentazione. Mercurio in Ariete trascina i nati sotto il segno dei Pesci in un vortice di pianeti che diffondono una sensazione incantata di benessere.











