Oroscopo domani 29 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Cosa dicono le stelle?

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 29 novembre 2022? A rispondere a questa domanda arrivano i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

I sentimenti sono importanti per i nati sotto il segno dell’Ariete: in questo periodo potete riconciliarvi con persone che in nel passato sono state di ostacolo. La giornata di domani, martedì 29 novembre, porterà alla luce qualche piccola tensione in amore per i nati sotto il segno del Toro. È un momento in cui bisogna confrontarsi.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per il segno dei Gemelli? Attenzione a non rovinare tutto con parole di troppo. Nelle coppie si rischia di alimentare dissensi per motivi banali o di criticarsi a vicenda senza trovare un incontro a metà strada. Buon cielo per i nati sotto il segno del Cancro per i progetti che riguardano i figli. Se si è molto giovani gli incontri sono importanti.

Amore, il punto su Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Leone che hanno vissuto dei problemi di coppia ora possono riallacciare un rapporto: i prossimi giorni fino al 6 dicembre saranno interessanti. Arrivano due giorni favorevoli con la Luna in buon aspetto. Le nuove storie d’amore partono a rallentatore per la Vergine, ci sono difficoltà a vedersi. Le coppie di lunga data devono dividersi i compiti.

Oroscopo domani martedì 29 novembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

I nati sotto il segno dell’Ariete che lavorano nel mondo dello spettacolo o della creatività, e soprattutto per i lavoratori autonomi, potranno contare su qualcosa di più. Tra i nati sotto il segno del Toro c’è chi dovrà rinunciare a un accordo e chi invece riuscirà a trovarlo, nel caso di un contratto in scadenza il desiderio di fare cose nuove può portare a una certa intolleranza.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli non devono strafare o mettersi dalla parte del torto. In misura diversa ci sono stati piccolo o grandi conflitti nell’ambiente di lavoro. Per il segno del Cancro è decisiva la determinazione con cui affrontare i problemi: gli errori che dovete riparare in questo periodo sono nati qualche mese fa. Mercoledì e giovedì può arrivare una buona risposta.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Per il segno del Leone è un cielo d’avvio vigoroso che porta una grande voglia di rimettersi in gioco. Ci saranno da rivedere alcune situazioni economiche rimaste in sospeso. Dal 5 dicembre le cose andranno meglio per il segno della Vergine, ma questa settimana chiede ancora cautela: riuscite a lavorare bene solo quando attorno a voi c’è chiarezza.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Per il segno dell’Ariete le stelle sono importanti e si può risalire la china. I pianeti veloci portano una discreta carica di energia e potrebbe anche arrivare un bel successo a risollevare gli animi. Per quanto riguarda il segno del Toro, da ieri c’è nell’aria una certa agitazione, frutto di una situazione pesante maturata agli inizi di novembre o durante l’estate.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

Le opposizioni planetarie che da qualche tempo fanno sentire il segno dei Gemelli fuori gioco inizieranno a diminuire. Nel corso delle prossime settimane arriveranno soluzioni. Per il Cancro questa sarà una settimana più tranquilla: non sono pochi i nati di questo segno che stanno cercando di rimettersi in forze e di ritrovare un po’ di buona forma fisica.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Il segno del Leone negli ultimi mesi è rimasto molto provato da alcune situazioni, anche familiari. Ora avete il desiderio di liberarvi di tanti pesi inutili e di vivere in maniera più serena. L’ultima settimana è stata davvero pesante per il segno della Vergine, c’è chi ha dovuto affrontare un problema fisico o familiare. C’è un rilancia e ora dovete recuperare la forma fisica, riprendendo forze dopo un periodo di calo.











