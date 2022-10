Oroscopo domani 29 ottobre 2022: da Ariete a Vergine/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 29 ottobre 2022: da Ariete a Vergine

Per la giornata di domani, sabato 29 ottobre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete devono stare attenti in amore, potreste perdere la pazienza. Per fortuna siamo arrivati a un periodo di svolta e novembre sarò un mese importante per i sentimenti. Dal 16 novembre le cose potranno cambiare in positivo. Tutti i nati sotto il segno del Toro che hanno un problema in amore devono risolverlo entro il 15 novembre.

Amore, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli che hanno vissuto una separazione o contrasti d’amore questo non è un momento eccellente. È difficile che nascano relazioni sostitutive ai rapporti finiti. Nel fine settimana ai rapporti in famiglia e alle amicizie. Molte cose cambieranno da lunedì per il segno del Cancro: si rivelerà un periodo importante per capire dove sta andando il vostro cuore.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Già da tempo alcuni sentimenti del Leone sono stati minati, ma ora non potete più tollerare situazioni incerte, poco passionali. Se tenere a un rapporto è meglio farsi scivolare addosso le cose nelle prossime due settimane. Entro metà novembre alcuni rapporti saranno messi alla prova. Se a inizio ottobre c’è stata una crisi, ora l’amore si risveglia per i nati sotto il segno della Vergine. Sabato e domenica sono giornate interessanti per parlare con la persona che vi interessa.

Oroscopo domani, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

I nati sotto il segno dell’Ariete devono essere molto prudenti domani, sabato 29 ottobre. Nelle prossime 48 ore potrebbe esserci qualche alterco o una piccola delusione. Andate avanti per la vostra strada. Il segno del Toro deve mettere a posto alcuni conti e fino alla metà di novembre è probabile che ci sia un po’ più di fatica nel portare avanti le cose. Dovete risolvere alcuni contenziosi in attesa del nuovo anno.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Il segno dei Gemelli deve iniziare ad ascoltare con attenzione quello che gli altri hanno da dirgli. È un fine settimana da vivere con attenzione anche in ambito lavorativo. Per i nati sotto il segno del Cancro la fine di ottobre sarà più coinvolgente, ma ci vuole tolleranza e coraggio per affrontare momenti che sembrano essere ostili.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Sabato e domenica sono giornate che sostengono le idee del Leone anche se resta sempre un po’ di tensione sul lavoro. Possono nascere perplessità con un socio o un collega. Nuove responsabilità sono in arrivo, entro gli inizi del prossimo anno, per i nati sotto il segno della Vergine. È un cielo che comporta un miglioramento. Il fine settimana è stimolante proprio per cercare delle soluzioni in vista del futuro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete in questo fine settimana si sentiranno molto agitati ma anche emozionati, tutto dipende da cosa deciderete di fare e con chi. Il fine settimana è di netto recupero per il segno del Toro, non dimenticate che ci sono ancora delle opposizioni planetarie che possono pesare.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

La cosa buona di questo sabato, 29 ottobre per il segno dei Gemelli è che nel corso della giornata non ci sarà più l’opposizione della Luna, ci sarà un miglioramento a livello planetario. Il Cancro si trova in una fase di recupero che proseguirà anche nel 2023. Tra sabato e domenica sarà facile perdere la pazienza. Cambiamenti da lunedì.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone è in arrivo un fine settimana più tranquillo. Siete il segno che ama investire sulle propria capacità. I nati sotto il segno della Vergine possono contare sulla Luna in trigono in aspetto buono: a fine mese c’è un più vivace e una situazione di maggiore tranquillità.











