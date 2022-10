Oroscopo domani 29 ottobre 2022: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 29 ottobre 2022: da Bilancia a Pesci

Come sarà la giornata di domani, sabato 29 ottobre, per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione italiana rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia può essere necessario una pausa di riflessione tra domani e domenica visto che la Luna è contrari, meglio capire bene cosa si pensa di un rapporto e se ci si crede ancora. Se una storia è finita sarà possibile trovare subito un’altra emozione positiva. L’amore può bussare alla porte dei nati sotto il segno dello Scorpione che sono soli: quando le stelle sono favorevoli ci sono più possibilità di fare incontri importanti. Bene allargare il giro delle conoscenze.

Amore, il punto su Sagittario e Capricorno

Presto Venere arriverà nel segno del Sagittario: in attesa di questo passaggio potete fare buoni progetti per il futuro, anche in amore. Dopo un periodo di incertezze l’amore può tornare a essere protagonista nella vita del Capricorno, ci sarà più tempo per un sentimento. Il fine settimana aiuta: Venere ha cambiato segno e anche voi potreste cambiare atteggiamento nei confronti di una persona.

Amore, il punto su Acquario e Pesci

Come procede l’amore per il segno dell’Acquario? Con questo cielo le coppie formate da tempo, che non vanno d’accordo, dovranno al più presto cercare un compromesso. Fino alla metà di novembre tutto sarà in discussione. Se una persona non è più un punto di riferimento per i Pesci, potete sostituirla o comunque sentirvi più forti e stare bene anche da soli.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia e Scorpione

In questo periodo per i nati sotto il segno della Bilancia è in atto una trasformazione che riguarda la vita professionale. Attenzione a qualche disputa con Capricorno e Ariete. Fine settimana in crescita per il segno dello Scorpione: domani e dopo la Luna sarà favorevole, tutto si può gestire meglio e alcuni problemi saranno accantonati.

Lavoro, il punto su Sagittario e Capricorno

Il Sagittario non è pienamente soddisfatto dalla situazione che sta vivendo. Se il vostro lavoro comporta responsabilità è possibile che dobbiate allontanarvi da persone scorrette. Tra il 16 e il 30 novembre ci saranno maggiori soddisfazioni. Il Capricorno sta testando nuovi progetti di lavoro e si sta mettendo alla prova: vi assumete sempre le responsabilità di quello che fate.

Lavoro, il punto su Acquario e Pesci

Per i nati sotto il segno dell’Acquario ci sono ritardi nei contratti e negli accordi: fino a metà novembre meglio essere prudenti. Le prossime settimane possono portare discussioni. Il transito del Sole da qualche giorno è favorevole per il segno dei Pesci: un progetto si rivela più facile da gestire. Si potrà puntare su un novembre migliore.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

Se c’è stata una crisi per il segno della Bilancia è bene tentare di superarla. Tra domani, sabato 29 ottobre, e domenica ci sarò un disagio da superare o una tensione che andrà gestita con prudenza. Allo Scorpione non manca l’ostinazione per andare avanti, ma avete bisogno di recuperare molto. Si consiglia di leggere molto, fare un po’ di attività sportiva e dormire il più possibile.

Salute, il punto su Sagittario e Capricorno

Nelle ultime settimana i nati sotto il segno del Sagittario hanno avuto problemi fisici che hanno portato a un certo disorientamento. Cercate di avere più cura di voi stessi. La Luna nel segno invita il Capricorno a non disperdere le energie, cercate ogni tanto di riposare: avete avuto due settimane molto intense. Concedetevi una pausa.

Salute, il punto su Acquario e Pesci

Per i nati sotto il segno dell’Acquario è previsto un grande recupero nella seconda parte di novembre. Bisogna affinare i pensieri e liberare la mentre da qualche obbligo. Per i nati sotto il segno dei Pesci questo è il periodo migliore per liberarsi dallo stress e dalla stanchezza accumulati.











