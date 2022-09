Oroscopo domani 29 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e…

Oroscopo domani 29 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Paolo Fox condivide, attraverso la sua app “Astri”, previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 29 settembre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per l’Ariete settembre si conclude con un grande vantaggio personale che può tradursi anche in un abbraccio amoroso. Dal 1 ottobre la Luna sarà attiva..

Amore, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro devono evitare di far ruotare tutti i loro pensieri attorno ai problemi della casa o del lavoro. Anche l’amore ha bisogno del suo spazio!

Amore, il punto sui Gemelli

Per il segno dei Gemelli è sempre possibile vivere avventure, colpi di fulmine e attrazione fatali. Il fine settimana potrà essere foriere di belle novità.

Amore, il punto sul Cancro

Come procede l’amore per il Cancro? Chi convive o è sposato da poco dovrà mettere a posto alcuni conti. Evitate di arrabbiarvi con il partner se qualcosa non va.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, attenzione alle questioni legali

Le eventuali vertenze legali dell’Ariete devono essere sollecitate e chiarite entro la primavera 2023, quando avrete dalla vostra parte anche la forza di Giove.

Lavoro, il punto sul Toro

Ottobre sarò un mese faticoso per il segno del Toro che però alla fine riuscirà a trovare la sua gratificazione. Potete iniziare a fare nuovi progetti per il futuro.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Per nati sotto il segno dei Gemelli, sopratutto per coloro che ambiscono a cambiare lavoro, è un oroscopo che va sfruttato: non restate con le mani in mano!

Lavoro, il punto sul Cancro

Questo è un periodo un po’ particolare per il segno del Cancro nell’ambito del lavoro. È necessaria una pausa di riflessione o una revisione strategica di alcuni progetti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

I nati sotto il segno dell’Ariete possono contare su Marte favorevole per vivere momenti di benessere che vi aiuteranno a ricaricare le batterie.

Salute, il punto sul Toro

La gola è da sempre uno dei punti deboli del Toro. Approfittate del fine settimana per recuperare un po’ di energia fisica. In questi giorni fate fatica ad alzarvi dal letto.

Salute, il punto sui Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli è un periodo positivo, grazie all’ingresso di Venere in un segno amico. Il pianeta consiglia cure estetiche e un nuovo stile di vestire.

Salute, il punto sul Cancro

In questo momento, con Giove opposto, per i nati sotto il segno del Cancro non è il caso di tirare troppo la corda, meglio navigare a vista.











