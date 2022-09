Oroscopo domani 29 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Previsioni

Oroscopo domani 29 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Sagittario

Anche per la giornata di domani, giovedì 29 settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 29 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e...

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il Leone deve prestare attenzione agli incontri di questo momento, possono essere molto belli o nascondere qualche tranello. Per esempio, se incontrare una persona che vi interessa, cercate di indagare sul suo passato,

Oroscopo domani 28 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Le previsioni

Amore, il punto sulla Vergine

Come procede l’amore per il segno della Vergine? Ottobre sarà un mese di decisioni per chi ha un amore importante. In tutti i casi sarà un periodo favorevole di liberazione o di costruzione.

Amore, il punto sulla Bilancia

Se i nati sotto il segno della Bilancia hanno a cuore un rapporto conviene sfruttare il buon indirizzo del periodo per ravviare la fiamma dell’amore.

Amore, il punto sullo Scorpione

Le stelle sono a favore del segno dello Scorpione: le storie d’amore che hanno affrontato qualche crisi potranno risolvere i problemi con facilità.

Oroscopo domani 28 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: Leone verso il riscatto

Tutto si può sbloccare in questo periodo per i nati sotto il segno del Leone. Bisogna preparare un momento di riscatto.

Lavoro, il punto sulla Vergine

La quadratura di Marte genera un po’ di nervosismo per il segno della Vergine. Domani, giovedì 29 settembre, avrete una grande carica. Venerdì invece è meglio tenersi lontano dalle complicazioni.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Se la Bilancia ha fatto richiesta per un lavoro dovrà avere ancora un pop’ di pazienza prima di ottenere le risposte che desidera. Sarà un autunno importante.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione sono in attesa di un cambiamento, sia che si tratti di un rinnova sia che si tratti di un cambio di mansioni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone vivono un momento di grande ripresa. Solo nelle giornate di metà settimana è possibile una lieve caduta del tono vitale, un senso di stanchezza e svogliatezza.

Salute, il punto sulla Vergine

La Vergine è molto impegnata sul livello pratico e la stanchezza non tarda a farsi sentire. Cercate di fare le cose con più calme e di distribuire al meglio le energie.

Salute, il punto sulla Bilancia

Per il segno della Bilancia le giornate in arrivo saranno convincenti anche per quanto riguarda il fisico: ci sarà un netto miglioramento!

Salute, il punto sullo Scorpione

Il settore della salute è protetto per il segno dello Scorpione. Anche se qualche problema alle articolazioni potrebbe essere fonte di disagio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA