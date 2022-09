Oroscopo domani 29 settembre 2022: Sagittario Capricorno Acquario Pesci/ Lavoro e…

Oroscopo domani 29 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 29 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Sagittario? Le ultime tre settimane sono state difficili per alcune coppie. Il nuovo aspetto di Venere, da domani 29 settembre, chiede di ripartire da zero se necessario.

Amore, il punto sul Capricorno

Qualche problema in amore per il segno del Capricorno, per colpa di una Venere dissonante. Nel prossimo mese cercate di proteggere i sentimenti dai problemi che nascono sul lavoro.

Amore, il punto sull’Acquario

Cambiamenti importanti nel cielo dell’Acquario: Venere da domani, giovedì 29 settembre, porta ottime possibilità di costruire rapporti nuovi, stabili e duraturi.

Amore, il punto sui Pesci

I Pesci possono festeggiare il fatto che da domani, venerdì 29 settembre, Venere non sarà più opposta. La confusione in cui vi trovate inizierà a svanire.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario

Le nuove imprese dei nati sotto il segno del Sagittario riescono ad emergere, le occasioni che nascono adesso possono preludere una situazione di riscatto nel futuro.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Per il Capricorno è iniziata una corsa verso i traguardi che si è prefissato: la tappa più importante sarà verso la primavera 2023. Cercate complici sul lavoro.

Lavoro, il punto sull’Acquario

I giovani sotto i 30 anni nati sotto il segno dell’Acquario avranno la possibilità di iniziare un nuovo percorso lavorativo che li porterà lontano.

Lavoro, il punto sui Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci vorrebbero avere più spazio in un rapporto di lavoro o fare delle cose che diano maggiori soddisfazioni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per quanto riguarda la salute, i nati del Sagittario si sentono particolarmente stanchi in questo periodo. Forte nervosismo nella giornata di Venerdì.

Salute, il punto sul Capricorno

Per stare bene il Capricorno ha anche bisogno di circondarsi di persona amiche con cui trascorrere del tempo all’insegna del riposo e del divertimento.

Salute, il punto sull’Acquario

La settimana dell’Acquario rivela elementi di tensioni e stress: spesso la sera arriverete a casa esausti. Cercate di programmare meglio i vostri impegni.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i Pesci devono seguire una dieta più sana e avere una maggiore disciplina a tavola: è un primo passo per stare meglio!











