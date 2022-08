Oroscopo domani 3 agosto 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 3 agosto 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 3 agosto 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Venere a breve rinnova la pagina dell’amore per i nati sotto il segno dell’Ariete: amori istintivi e improvvisi sono possibili.

Amore, il punto sul Toro

Come procede l’amore per il Toro? Ultimamente avete un po’ trascurato l’amore o non avete dato il giusto peso alle questioni legate ai sentimenti. È il momento di recuperare.

Amore, il punto sul Gemelli

Cielo interessante per i Gemelli, in più dalla prossima settimana Venere sarà attiva. Per i cuori solitari è arrivato il momento di darsi da fare: esprimete il vostro amore e non fermatevi.

Oroscopo domani, lavoro: breve stop per l’Ariete

L’Ariete deve avere pazienza, da ieri tutto è cambiato, forse ci sono stati dei ritardi. Forse qualcosa non è andato come volevate. Le prossime 24 ore saranno di stop, poi si riparte.

Lavoro, il punto sul Toro

Urano, pianeta delle trasformazioni e dei cambiamenti improvvisi, è nel segno del Toro: perseguite una meta, ma non siate perseveranti in modo rigido. La parola d’ordine è duttilità.

Lavoro, il punto sul Gemelli

La fatica si fa sentire per i Gemelli nei rapporti lavorativi, ma i risultati sono dietro l’angolo. Il fatto di avere Giove attivo è una cosa positiva, vi sentirete più forti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, stelle positive per la salute dell’Ariete ma sono ancora possibili disturbi alle articolazioni. Cercate di allontanare il pessimismo

Salute, il punto sul Toro

Il Toro vuole mantenere ritmi serrati ma non sempre avrà le energie necessarie per farlo. Ultimamente la famiglia ha richiesto molto impegno

Salute, il punto sul Gemelli

Le stelle sono interessati e i Gemelli si sentono più forti: sono i giorni migliori per intraprendere una strada vantaggiosa. Abbinate una dieta detox a un po’ di ginnastica dolce.











