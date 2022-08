Oroscopo domani 3 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 3 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 3 agosto 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Luna nel segno regala una bella emotività per i nati sotto il segno della Bilancia. Bisogna essere espliciti nel manifestare i propri sentimenti. Dalla prossima settimana le emozioni saranno più chiare.

Amore, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione deve esprimere i sentimenti in maniera esplicita e se qualcosa non va meglio parlarne adesso, non dopo il 10 di questo mese.

Amore, il punto sul Sagittario

Luna favorevole per il Sagittario. Coloro che hanno da tempo una storia ufficiosa vorranno ufficializzarla. Non sottovalutate questo oroscopo per gli incontri.

Oroscopo domani, lavoro: cambiamenti per la Bilancia

La vita professionale della Bilancia è già in cambiamento dal mese di maggio. Se non avete ancora trovato sbocchi interessanti o nuovi spazi operativi potrete decidere cosa fare nelle prossime settimane.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione è il momento di sviluppare la creatività ma anche di ritrovare un po’ di potere. Nei prossimi giorni sarà più chiara la vostra situazione.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Il Sagittario non pone mai limiti o barriere: vivete bene quando siete in contatto con il mondo. Fate uscire l’esploratore che è dentro di voi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia potrebbero avere bisogno di un piccolo controllo medico, soprattutto per rassicurare se stessi.

Salute, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione devono fare più movimento fisico. Consumare verdure crude aiuta a fortificare le difese dell’organismo.

Salute, il punto sul Sagittario

Il Sagittario è più stanco del solito: trovate il tempo per riposare e per riflettere un po’. Ogni tanto può valere la pena fermarsi.











