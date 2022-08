Oroscopo domani 3 agosto 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 3 agosto 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cosa prevedono le stelle per domani, mercoledì 3 agosto 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà contare sul favore delle stelle per vivere una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 3 agosto 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare su stelle più favorevoli? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Come procede l’amore per il Cancro? Se ci sono disturbi nella coppia questi vanno avanti dall’estate: prudenza per le coppie in crisi anche se Venere ancora nel segno permette di vivere emozioni importanti.

Oroscopo domani 2 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sul Leone

Se al Leone interessa una persona deve andare avanti: il cielo di agosto è molto importano non solo con il Sole ancora nel segno ma anche perché dalla prossima settimana Venere bacia il vostro spazio zodiacale.

Amore, il punto sulla Vergine

È un cielo in recupero anche per le relazioni d’amore dei nati sotto il segno della Vergine. I prossimi due mesi potranno stupire anche i cuori più rigidi.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro in cerca di novità

Il Cancro deve cercare le novità, ora è tutto in cambiamento. Dovete variare qualcosa nella professione anche se non sapete ancora bene come. Entro fine mese possono arrivare decisioni importanti.

Oroscopo domani 2 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Lavoro, il punto sul Leone

Il Leone deve concentrare la sua forza nella giornata di domani, mercoledì 3 agosto. Nei prossimi giorni invece avrete qualche problema economico da risolvere. Le cose si risolleveranno da domenica.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Tempo di nuovi incontri sul lavoro per la Vergine: da venerdì ci sarà un oroscopo importante per tutti quelli che devono organizzare un grande progetto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro ritrova un po’ di energia ma è necessario tenersi in forma con qualche leggera attività sportiva. In questo periodo può essere utile una dieta disintossicante.

Salute, il punto sul Leone

In questa settimana i nati sotto il segno del Leone devono evitare gli stravizi. Mangiate in maniera sana. I pianeti sono comunque dalla vostra parte e sviluppano una grande carica di energia.

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine sono più rigorosi, più forti e più sollevati. C’è più energia e una bella carica vitale, le cose stanno tornando più facili da gestire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA