Oroscopo domani 3 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 3 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 3 agosto 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Dalla prossima settimana il Capricorno è più sereno in amore, ma resta sempre qualche nodo da sciogliere. Probabilmente c’è stata una sorte di pesantezza nel rapporto.

Amore, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il mese di agosto porta qualche ripensamento in amore per l’Acquario: state un pochino attenti.

Amore, il punto sui Pesci

Per i Pesci l’amore è importante in questo momento e va rilanciato. Se c’è stata una separazione potreste lasciarvi intrigare da una storia piacevole. Le coppie avranno una seconda parte dell’anno favorita.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno, progetti decisivi

I progetti dei nati sotto il segno del Capricorno saranno decisivi da qui a marzo 2023. Tante persone dipendono da voi e aspettano una risposta.

Lavoro, il punto sull’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario devono recuperare fiducia nelle proprie capacità, anche se a volte vi sembra che il mondo vada in direzione opposta alla vostra.

Lavoro, il punto sui Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci devono rivedere alcune questioni di carattere lavorativo. Tra giovedì e sabato parlare chiaro e rimettete in ordine i pensieri.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Per quanto riguarda la salute, i nati del Capricorno devono cercare di non stancarsi troppo. I vostri punti deboli sono cervicale e ginocchia.

Salute, il punto sull’Acquario

L’Acquario dovrà affrontare un momento di stress. Giovedì, venerdì e sabato saranno giornate un po’ strampalate. Non fate tutto di corsa.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, ultimamente i Pesci hanno risentito dell’ambiente circostante. Spesso siete vittima di ripensamenti, che non fanno bene al vostro benessere psico-fisico.











