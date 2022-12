Oroscopo domani 3 dicembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani sabato 3 dicembre 2022: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 3 dicembre 2022? Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri” e le pagine del settimanale “DiPiù“, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Come procede l’amore per il segno dell’Ariete? Nel mese di dicembre i sentimenti sono in fibrillazione. Curate meglio il rapporto con il partner. Per chi è single i primi sei mesi del 2023 saranno importanti per rimettersi in gioco. L’amore tarda ad arrivare per il segno del Toro: c’è chi potrebbe trovarlo sotto l’albero, ma dovete darvi da fare. Cercate di dedicare più tempo alla famiglia e alle persone che amate.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Per quanto riguarda l’amore per il segno dei Gemelli, il cuore sembra essere messo alla prova da relazioni intriganti verso la fine del mese. In questo sabato 3 dicembre i sentimenti del Cancro non sono favoriti. Se siete soli non siate troppo timidi, la giornata di domenica sarà favorevole in questo senso.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Nel fine settimana la Luna sarà nel segno del Leone. Bene l’amore: ci sono tante cose da fare con il vostro partner, continuate su questa strada! Il vostro fascino è in aumento: non sprecate le occasioni che arriveranno! In amore i nati sotto il segno della Vergine devono cercare di essere più sereni, Venere protegge le vostre relazioni. Se siete soli guardatevi attorno e godetevi le emozioni.

Oroscopo domani sabato 3 dicembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Per il segno dell’Ariete è arrivato il momento di staccare la spina dal lavoro e godersi il fine settimana anche perché la settimana in arrivo sarà molto altalenante, non sempre arriveranno i risultati per cui avete lavorato. Sul lavoro i nati sotto il segno del Toro sono indecisi su molte questioni: meglio prendersi un po’ di tempo in più per riflettere prima di agire.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Il lavoro procede bene per il segno dei Gemelli, anche se nella parte centrale della settimana siete stati piuttosto nervosi e per nulla tranquilli. Adesso però c’è la possibilità di stare più sereni. Anche il lavoro non procede al meglio per i nati sotto il segno del Cancro: avete bisogno di chiarirvi un po’ le idee.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

In ambito lavorativo i nati sotto il segno del Leone godono di grande fiducia da parte dei vostri colleghi. Ci saranno tante occasioni a livello professionale, grazie alla presenza della Luna nel vostro segno. Per i nati sotto il segno della Vergine sul lavoro c’è la possibilità di seguire nuove strade: c’è un forte desiderio di dimostrare ciò che sapete e potete fare.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete devono cercare di dedicare più tempo a se stessi, senza lasciare spazio al nervosismo. Dalla metà della settimana in poi arriveranno giornate più positive. Il fine settimana promette bene per i nati sotto il segno del Toro: prendetevi del tempo per pensare al vostro benessere fisico e mentale.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

Per i nati sotto il segno dei Gemelli nella giornata di domani, sabato 3 dicembre, non ci saranno grosse novità: la situazione è migliore rispetto a venerdì e c’è la possibilità almeno di recuperare. I nati sotto il segno del Cancro hanno bisogno di una pausa che permetta di ricaricare un po’ le pile: il weekend arriva al momento giusto!

Salute, il punto su Leone e Vergine

Per il segno del Leone serenità e ottimismo non mancano, dopo un periodo difficile in cui avete avuto dei problemi. Con la Luna nel segno arrivano anche ottimi risultati in vari campi della vostra vita. Qualcosa riguardante il passato continua a tormentare i nati sotto il segno della Vergine: cercate di non pensarci troppo, rischiate di rovinarvi il fine settimana.











