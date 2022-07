Oroscopo domani 3 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e salute

Oroscopo domani 3 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torna l’appuntamento con le previsioni dell‘oroscopo domani di Paolo Fox che, attraverso l’App Astri, svela l’andamento delle stelle e, di conseguenza cosa potrebbe accadere domenica 3 luglio ai nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Chi, tra i segni appena citati, godrà di un cielo decisamente favorevole in quella che è la prima domenica di luglio? Chi, invece, dovrà aspettare ancora prima di poter concretizzare progetti nella vita privata e nel lavoro?

Oroscopo domani 3 luglio 2022: Sagittario,Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore...

Andiamo, dunque, a scoprire, tutte le previsioni per amore, lavoro e salute, segno per segno, per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

La passione non manca ai nati sotto il segno del Leone secondo le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Chi ha da poco conosciuto una persona potrebbe presto rendersi conto di considerarla già importante per la propria vita. Chi, invece, ha una relazione stabile dovrà superare qualche polemica di troppo.

Oroscopo domani 2 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e...

Amore, il punto sulla Vergine

Stanchezza in amore per la Vergine che sta vivendo un periodo particolare dal punto di vista sentimentale. Le persone del segno cominciano ad essere stanche di essere circondate dalle stesse facce e c’è voglia di cambiamento. Chi è in coppia da anni, in particolare, sarà più insofferente nei confronti della stessa routine.

Amore, il punto sulla Bilancia

La Bilancia che ha cominciato da poco una storia d’amore la porterà avanti senza problemi. Anche chi ha vissuto un periodo di crisi e ha voglia di riconciliarsi, potrà farlo senza problemi.

Amore, il punto sullo Scorpione

Buio in amore per lo Scorpione che, tuttavia, può finalmente cominciare a percorrere una strada che permetterà di abbandonare il tunnel in cui si è ritrovato nell’ultimo periodo. Venere, in particolare, tornerà favorevole dal 18 luglio.

Oroscopo domani 2 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: periodo particolare per la Vergine

Momento positivo, professionalmente parlando, per i nati sotto il segno del Leone. Attenzione, però, alle invidie dei colleghi che potrebbero ostacolare la vostra corsa verso il successo. Tra le persone del segno, tuttavia, potrebbero esserci anche coloro che si ritroveranno a lavorare con persone poco gradite.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Le situazioni lavorative nuove nate nel mese di giugno andranno riviste o, in alcuni casi, anche chiuse per i nati sotto il segno della Vergine. Il periodo non è dei migliori per tuffarsi in nuove avventure. Meglio dedicarsi a ciò che si conosce già.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Stelle convincenti per la Bilancia che, già dagli inizi di maggio, ha dovuto affrontare qualche cambiamento. Di fronte e scontri e questioni legali, le stelle consigliano riappacificazioni.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Proposte in arrivo per i nati sotto il segno dello Scorpione che, tuttavia, dovranno valutare attentamente ogni elemento prima di prendere qualsiasi decisione.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Situazione generale positiva per il Leone per il quale, tuttavia, le stelle non escludono qualche momento di tensione. Provate, dunque, ad affrontare tutto con calma evitando agitazioni inutili che potrebbero nuocere sul vostro benessere.

Salute, il punto sulla Vergine

Tanto stress per la Vergine che potrebbe riscontare anche qualche fastidio legato alla pelle. A causa anche del caldo non sono da escludere arrossamenti e irritazioni cutanee.

Salute, il punto sulla Bilancia

Stanchezza e fatica caratterizzano la giornata di domani dei nati sotto il segno della Bilancia che, in generale, risentono di una settimana abbastanza pesante. Luglio, comunque, è un mese di recupero.

Salute, il punto sullo Scorpione

Tanto stress per lo Scorpione che, nella giornata di domani, dovrebbe provare ad allentare la tensione e rilassarsi evitando anche di appesantirsi con il cibo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA