Oroscopo domani 3 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 3 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, martedì 3 maggio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

L’Ariete è sul punto di buttare all’aria tutte le cose che non vanno più e non funzionano, ma anche di innamorarsi, mettersi in gioco in situazioni diverse dal passato. L’amore può tornare protagonista. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il segno del Toro non deve fare altro che aprire le braccia agli eventi e al destino: due mesi importanti per chi vuole cercare l’amore. Questa settimana si apre con una Luna importante per i Gemelli: siete in piena evoluzione, anche per quanto riguarda i rapporti.

Oroscopo domani, lavoro:

Sul lavoro l’Ariete deve mettere a posto questioni nate l’anno scorso. È un periodo in cui puoi tirare fuori il tuo talento, qualche sogno nel cassetto. Il Toro può togliersi qualche sassolino dalla scarpa: chi vi ha messo da parte ha fatto un errore e adesso se ne renderà conto. In questi giorni avrete un bel successo. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per i Gemelli ci sono ancora delle tensioni da gestire: dalla prossima settimana novità.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Le stelle sono dalla parte dell’Ariete, ma deve essere prudente non esagerare: la settimana promette un buon recupero psicofisico. Il Toro è molto stanco in più c’è qualche ansia legata a questioni finanziaria: attenzione a non riversare questa agitazione sul fisico. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i Gemelli devono evitare sforzi nelle giornate più conflittuali che sono quelle di inizio settimana.

